Carlos Sainz se pone serio y avisa con su futuro en Williams

El madrileño ha puesto en valor todo el esfuerzo que está poniendo en el proyecto de Williams para que este funcione. Al mismo tiempo, ha destacado lo que la mayoría no ve durante la temporada cuando no te apuntan los focos

Carlos Sainz está pasado un año totalmente inesperado para él. Tras un primer año en Williams donde le terminó cogiendo el pulso a su monoplaza logrando un meritorio octavo puesto en la general, el madrileño este curso no tiene armas ni para codearse con los pilotos de la zona media de la tabla.

Actualmente, marcha decimoquinto y sólo ha podido sumar seis puntos en lo que va de temporada. Los focos han dejado de apuntarle, su nombre ha desaparecido de los titulares y algunos piensan que su nivel competitivo ha bajado.

Y para acabar con ese pensamiento ha salido a la palestra en la previa del Gran Premio de Bélgica, donde ha tomado el micrófono para poner en valor todo lo que está trabajando esta temporada en la sombra.

"Creo que no importa lo bien que lo haga. Creo que normalmente para los aficionados y los medios siempre pasamos más desapercibidos porque a veces ser una décima más rápido en la parte de atrás no hace ninguna diferencia", ha comentado el piloto español.

Para Carlos, ha habido un gran cambio en 2026: "Especialmente este año, que la variación de rendimiento es enorme. El año pasado, una décima en Q2 podría darte la posibilidad de vencer a Antonelli y Hamilton, que estaban en dificultades, y pasabas a Q3. Este año, eso es imposible. Estamos demasiado lejos para estar en los titulares o llamar la atención en los medios o los fans".

Y Sainz asume ya que la temporada va a seguir en la misma línea: "Ahora mismo, hagas lo que hagas siempre estarás por detrás de los ocho primeros coches, que brillan un poco más luchando por podios y por el top 5".

Carlos Sainz habla de su futuro en la Fórmula 1

Viendo sus números, al igual que su compatriota Fernando Alonso, son muchos los que piensan en un posible cambio de aires en 2027. Los dos comentaron en su día que aplazaban sus respectivas decisiones hasta después del verano, para ver cómo evolucionaban sus actuales monoplazas. Pero conforme han ido pasando las semanas, los dos han manifestado que están centrados en sus escuderías al cien por cien.

Lo hizo el asturiano hace dos semanas y lo ha hecho ahora el madrileño: "Sinceramente, preferiría estar luchando por las primeras posiciones y los podios, pero no creo que mi rendimiento se vea afectado por el coche que tengo. Si paso cinco años más luchando por ser 16º, quizá sí. Pero estoy motivado y me animan a esforzarme al máximo, a sacar el máximo. Siempre busco formas de mejorar mi conducción y mi setup".

En este sentido, afirma saber cuál es su prioridad en estos momentos: "Rendir siempre ayuda, aunque no destaque mucho. Pero estoy en una etapa en la que sé con certeza cuál sería mi preferencia en el futuro, que es que este proyecto funcione. Como he dicho muchas, muchas veces, no te imaginas el esfuerzo que estoy poniendo en este proyecto y va a seguir siendo así. Así que sí, centrémonos totalmente en eso".

El ex de Ferrari tiene una liga propia este año, que no es otra que ganarle a Alex Albon: "Hasta ahora, en lo que puedo confiar es en mis estadísticas, en mi rendimiento relativo también, con mi compañero y todo eso. Y en ese aspecto, mis estadísticas este año han sido increíblemente buenas. Muy buenas clasificaciones, muy buen ritmo de carrera, el mejor en las salidas, tanto en rendimiento como en posiciones ganadas... Así que todo lo que pueda hacer, lo estoy haciendo".

Y aunque su situación no mejore de aquí a final de este ejercicio, Sainz sabe que podría recibir alguna que otra oferta, porque él sabe que sus números sí son valorados por los expertos en la materia: "Pero lo que sí creo es que los directores o los equipos sí investigan todos estos detalles, pero los medios y fans, como no estamos en la tele y no estamos en los titulares, quizás no ven todos los detalles o no tienen todas las estadísticas".