El Gran Premio de Bélgica comienza con una dura sanción en la parrilla

El certamen belga se presenta como una auténtica prueba de fuego para Antonelli, quien ya tiene a sus perseguidores pisándole los talones. Afortunadamente para él, uno de ellos va a recibir un duro castigo para el domingo

El italiano Kimi Andrea Antonelli (Mercedes), con 19 años el más joven de toda la historia, llega líder del campeonato a Spa-Francorchamps, sede del décimo Gran Premio del Mundial de Fórmula Uno, el de Bélgica, donde intentará superar la presión que le imprimirán, entre otros, su compañero, el inglés George Russell, quien marcha segundo en la general, a 25 puntos.

Cabe recordar que el británico viene de acabar segundo en Silverstone, donde el monegasco Charles Leclerc, que llevaba casi dos años sin ganar, logró vencer en el Gran Premio de Gran Bretaña para sumar su novena victoria en la F1 y la número 250 de Ferrari.

También deberá hace frente al séptuple campeón mundial y rejuvenecido Lewis Hamilton, que acabó tercero en su feudo y que también está luchando por el título este curso.

Al menos, Antonelli se ha quitado del medio a uno de los huesos más duro de roer de la parrilla, Lando Norris. Según ha confirmado McLaren, el piloto británico montará una cuarta unidad de electrónica de potencia (Power Electronics), superando el límite permitido por el reglamento y recibiendo automáticamente su correspondiente penalización.

Dicho castigo consiste en que deberá retrasar hasta diez posiciones la plaza que consiga en la 'Qualy' del sábado de cara a la parrilla de salida del domingo.

Una sanción anticipada

No obstante, el equipo de Woking ya había adelantado durante el Gran Premio de Gran Bretaña que retrasaría la introducción de la última especificación de Mercedes, una versión centrada en mejorar la fiabilidad tras los numerosos problemas sufridos por la marca alemana durante el inicio de la temporada.

El motivo por el que McLaren ha elegido Spa-Francorchamps para llevar a cabo este cambio y dicha sanción es por las grandes oportunidades de adelantamiento que ofrece el trazado belga.

De esta manera, Norris deberá firmar una de sus mejores actuaciones si quiere subirse al podio en Bélgica para seguir en la pelea por la corona de la categoría reina. Actualmente, Lando macha quinto en la general con 97 puntos y solo dos subidas al cajón este curso. Está a 82 puntos de Antonelli, a 57 de Russell y a 50 de Hamilton.

Carlos Sainz y Fernando Alonso, una más en el infierno

El certamen belga será una pesadilla más para los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), quienes concluyeron decimoséptimo y decimoctavo, respectivamente, en Silverstone.

El madrileño, de 31 años, con un flojo FW48 hasta el momento, había cruzado duodécimo la meta, pero fue sancionado -y acabó decimoséptimo- por desdoblarse, siguiendo unas confusas instrucciones de dirección de carrera, durante el 'safety car'. Ingresado en pista a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull) a cinco vueltas para el final; y que, por un error reconocido por los propios jueces, se anunció que iba a abandonar la pista un giro antes del final. Algo que no sucedió, convirtiendo en caótico el desenlace.

Mientras tanto, el doble campeón mundial asturiano, en una interminable segunda juventud a unos días de cumplir 45, confirmó que su AMR26 es el peor coche de la parrilla. Con él volverá a competir en Bélgica, en espera de unas mejoras, que, sean las que sean, llegarán después del parón estival que arranca después del próximo fin de semana, cuando se corra en Hungría.