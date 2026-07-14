Fernando Alonso cede su asiento en Aston Martin

El asturiano no comenzará pilotando en el trazado de Spa-Francorchamps para que Aston Martin cumpla con la normativa

El Gran Premio de Bélgica puede ser, a priori, el final del túnel negro en el que anda metido Aston Martin. Según las promesas realizadas desde las oficinas británicas, en Hungría será presentado el nuevo monoplaza con el que competirán Fernando Alonso y Lance Stroll en la segunda parte del campeonato.

Y quizás por ello, en Silverstone han decidido cumplir con la normativa cuanto antes. Así, en el trazado de Spa-Francorchamps, el asturiano volverá a ceder su asiento a Jak Crawford, quien se pondrá a los mandos del Aston Martin AMR26 en los entrenamientos libres 1 del certamen belga.

Será la segunda vez que ocupe el lugar del ovetense y la tercera este curso en Aston Martin, tras el Gran Premio de Japón y el de Austria. Cabe recordar que el reglamento dice que cada equipo debe alinear a un piloto novato en al menos cuatro FP1 a lo largo de una temporada, por lo que Crawford también podrá probar el nuevo monoplaza verde, ya que todavía le quedará realizar una sustitución más, a Lance Stroll.

Con el AMR26 a las puertas de recibir su primer gran paquete de actualizaciones, Alonso ya pocos datos nuevos va a extraer del actual modelo, por lo que prefieren que el asturiano no se vuelva a perder ninguna sesión libre una vez tenga el nuevo en sus manos.

Hasta ahora, Aston Martin sólo un punto ha podido sumar en el campeonato tras un fallido coche fabricado entre Aston Martin y Honda, que no han dado en la tecla de lo se requiere en la nueva Fórmula 1. Y este ha llegado de la mano de Fernando Alonso

Fernando Alonso, con asignaturas pendientes fuera de Aston Martin

Aunque todavía no sabe si seguirá pilotando o no el año que viene en el Gran Circo, lo que sí parece tener claro Fernando Alonso es que le gustaría seguir vinculado al equipo que es propiedad de Lawrence Stroll: "Cuando deje de correr, dije que me gustaría continuar con este equipo en un rol diferente, intentar ayudar. Llevo ya 26 años en la Fórmula 1 y creo que puedo ayudar al equipo. Probablemente soy el segundo o tercer tipo con más experiencia del equipo en este momento. Creo que hay cosas que pueden ser útiles para la escudería y prefiero usar esa experiencia antes que estar en casa viéndolo por la TV".

Estas fueron sus palabras en la rueda de prensa que ofreció en Silversone, en la última carrera disputada hasta la fecha. El piloto asturiano también subrayó en dicha comparecencia mediática en tierras británicas que aún tiene espinitas pendientes al volante: "Sin duda tengo algunos retos por delante. La mayoría de ellos están relacionados con el automovilismo. Quiero ganar el Dakar, lo he dicho muchas veces. Quizá quiera ganar cosas diferentes. Quiero volver a desafiarme en las carreras de resistencia, especialmente si Max Verstappen quiere hacerlo algún día también".

El historial de Fernando Alonso lejos de la Fórmula 1

El piloto ovetense ya abandonó una vez la Fórmula 1 y cuando lo hizo sumó en su historial un título de Campeón del Mundo de Resistencia en 2018-19 y dos más de las 24 Horas de Le Mans con Toyota en 2018 y 2019, además de proclamarse vencedor de las 24 Horas de Daytona con Cadillac en 2019.Asimismo, el asturiano ha participado tres veces en las 500 Millas de Indianápolis y una en el Rally Dakar de 2020, pero en ellas no pudo salir laureado.