Fernando Alonso se echa a toda la Fórmula 1 encima

El piloto asturiano ha vuelto a realizar una crítica hacia el nuevo reglamento y sus comentarios han podido molestar a algunos pilotos, sobre todo, a los que van luchando por la corona este año

Fernando Alonso es, junto a Lewis Hamilton, la voz más respetada de la parrilla de pilotos actual de Fórmula 1. Y al igual que cuando Marc Márquez habla en MotoGP todos afinan el oído, cuando lo hace el asturiano sus palabras resuenan con más fuerza que cuando lo hace cualquier otro piloto.

La experiencia del bicampeón del mundo es tal que incluso es capaz de modificar cosas o adelantarse a ciertos movimientos. Sin embargo y aunque todos esperaban que el cambio de reglamento de este 2026 le favoreciese precisamente por su experiencia, el fallo en la confección de su AMR26 le ha jugado una mala pasada, al menos, en la primera parte de la temporada.

Abandonos por averías, choques inoportunos y falta de ritmo están siendo sus problemas de cada fin de semana. Hasta tal punto que su futuro al volante pende del AMR26 B que le han prometido para el certamen de Hungría.

Y mientras llega dicho Gran Premio y no, el piloto español ha hecho unas declaraciones un tanto incendiarias con las que ha podido echarse a todo el Gran Circo encima.

Antes de salir de Silverstone, el asturiano no pudo evitar soltar lo que le parecía esta nueva Fórmula Uno. Porque, tal y como quedó patente en el certamen británico, los trazados con largas rectas y pocas frenadas fuertes ponen de manifiesto el principal punto crítico de este nuevo reglamento: la gestión de la energía eléctrica.

Para Alonso y para otros pilotos, los adelantamientos de este años son "artificiales". Y en este sentido, ha valorado así las nuevas normas: "Depende de lo que quieran los aficionados y el deporte. Hoy no he visto la carrera, pero ayer vi un poco algunas repeticiones de la carrera al sprint y la gente adelanta en medio de las rectas con más batería, ya está".

"Así que no hace falta ninguna intervención del piloto ni ningún talento por su parte para adelantar al coche que tiene delante. No hace falta frenar mejor que nadie, no hace falta adelantar por el exterior, no hace falta correr ningún riesgo en estos movimientos", dijo.

"Lo único que hay que hacer para adelantar es pulsar un botón y entonces ya adelantas si tienes una unidad de potencia mejor que la del coche de delante", manifestó el piloto de Aston Martin. Unas palabras que, sin duda, le han podido sentar mal a los pilotos que están luchando ahora mismo por la corona de 2026, como Antonelli, Hamilton, Russell...

Actualmente, Fernando sólo lleva un punto en su casillero. Eso sí, tiene el peor monoplaza de la parrilla. Lo intenta cada domingo por todas las maneras posibles, pero el motor de Honda no le acompaña. Sin ir más lejos, este pasado fin de semana se le quedó parado su coche en la vuelta de formación. Fruto de ello tuvo que empezar desde el pit-lane. Y a su equipo le dejó un mensaje para que se pongan las pilas en el futuro: "Obviamente, cuando el coche sea más rápido, no queremos este tipo de problemas, estos fallos no pueden pasar".