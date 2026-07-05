La victoria 33 de Fernando Alonso llega en Silverstone en una carrera de dibujos animados

El asturiano siempre lo ha dicho, si todos tuvieran el mismo coche demostraría que sigue siendo el mejor de la parrilla. Y en una simpática carrera celebrada en el certamen de Silverstone lo ha vuelto a demostrar

Fernando Alonso se lo ha pasado como un niño en esta carrera de LEGO.IMAGO

Es lo que le queda ya a Fernando Alonso esta temporada. Disfrutar de momentos como el que ha vivido en Silverstone. El asturiano, por fin, ha podido celebrar su ansiada victoria 33. Eso sí, lo ha hecho en una carrera de LEGO en la que han disfrutado como auténticos niños.

Cada piloto de la parrilla ha contado con un kart con un livery similar al de sus coches de F1 con el que han recorrido el circuito saludando al público. Incluso el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha participado en esta divertida prueba que se ha saldado con victoria española.

El pelotón, liderado por Leclerc, quiso pasarse de listo atajando por la grava, provocando que un grupo de coches se quedase atascado. Pilotos como el monegasco, Antonelli, Albon, Gasly, Colapinto, Russell o Sainz (que se subió encima del kart de Norris una vez el suyo no podía salir de la grava), acompañados de Ben Sulayem, vieron su carrera truncada por la grava a las primeras de cambio.

El final no pudo ser más divertido, con Fernando Alonso haciendo de las suyas para que no se le escapara la victoria.

Y es que, como él ha dicho en más de una ocasión, si todos tuvieran el mismo coche los domingo seguiría demostrando que es "el mejor piloto de la parrilla".

Fernando Alonso se lleva un susto en la carrera

La sonrisa de esta carrera le duró poco a Fernando Alonso, porque el asturiano se llevó un gran susto en la vuelta de formación de la carrera oficial del Gran Premio de Gran Bretaña. Se le quedó parado aunque, afortunadamente para él, pudo volver a ponerlo en funcionamiento y se marchó directo al pit-lane.

Desde allí comenzó el ovetense la carrera tras ajustar su monoplaza en boxes. Pese a ello, ganó dos posiciones tras un toque de Albon y Piastri en la primera vuelta que les hizo a ambos también acudir al pit-lane.

Aston Martin sólo puede mejorar a partir de Hungría

Un certamen menos. Eso ha debido pensar Fernando Alonso en Silverstone para no perder la paciencia. Porque desde el viernes que comenzó el certamen su monoplaza ha sido el peor. Incluso su compañero Lance Stroll ha quedado por delante siempre.

En Aston Martin le han prometido que las mejoras llegarán para la cita de Hungría, a finales del mes de julio, justo antes del parón veraniego. Y por ahora, el asturiano tiene claro cuál es el plan: experimentar para extraer información.

"Ha sido otra difícil sesión de calificación para nosotros, al igual que en fin de semana recientes", manifestó el doble campeón mundial tras la 'Qualy' del sábado.

Una vez más, le ha tocado salir el último: "Ésta es nuestra posición en parrilla ahora, pero hay cosas positivas que llevarnos, con buen despliegue y gestión de la energía".Y en este sentido, destacó lo que se lleva de este Gran Premio: "También tuvimos buenas salidas, como demostramos en la prueba sprint, por la mañana".

Por último, ha dejado claro que sabe que todos en su equipo están haciendo lo imposible por revertir la situación: "Todo el mundo está trabajando duro para mejorar, así que veremos qué podemos aprender mañana".