Fernando Alonso se pasa del positivismo al surrealismo en Silverstone

El asturiano volvió a quedar último en la 'Qualy'. Pese a ello, se bajó de su monoplaza satisfecho por haber encontrado algo de luz en su túnel de Aston Martin

Ni quedar el último de la fila le borra la sonrisa a Fernando Alonso.IMAGO

Como piloto de Fórmula 1 es espectacular, pero como coach particular de Aston Martin Fernando Alonso no tiene precio.

Lejos de derrumbarse por salir el último en la parrilla de salida del domingo, incluso estando por detrás de su compañero Lance Stroll, el asturiano ha alzado la voz tras una frenética jornada sabatina en Silverstone y ha dejado ver algo de luz en el túnel de la escudería británica. Un tanto surrealista después de la temporada que está sufriendo. Demasiado elegante quizás.

El doble campeón del mundo saldrá vigésimo segundo este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, pero lo tiene muy claro: "Esta es nuestra posición en parrilla ahora, aunque hay cosas positivas".

"Está siendo todo muy similar a los últimos fines de semana. Quizá, en el lado positivo, el despliegue y toda la gestión de la energía han sido consistentes, tal y como vimos en Austria, así que es el segundo fin de semana consecutivo en el que vemos algunos aspectos positivos en ese sentido", ha subrayado el asturiano.

"Así que, hasta ahora todo bien. Seguimos siendo lentos, pero eso no es ninguna sorpresa. Tenemos el mismo coche y ya veremos si mañana podemos aprender más cosas", ha recalcado el asturiano.

"Ha sido otra difícil sesión de calificación para nosotros, al igual que en fin de semana recientes", manifestó el doble campeón mundial, quien ha firmado 32 victorias y 106 podios en la Fórmula Uno. Ahora, en una interminable segunda juventud y a un mes de cumplir 45 años, Alonso sigue esperando el AMR26 B que le han prometido para maquillar otra temporada desastrosa en cuanto a resultados se refiere.

En Silverstone logró dos de sus 32 triunfos en la Fórmula Uno: en 2006, cuando revalidó título con Renault; y en 2011, a bordo de un Ferrari. Este domingo, con terminar podría hasta conformarme viendo el transcurrir de su curso.

"También tuvimos buenas salidas, como demostramos en la prueba sprint, por la mañana. En lo que está en nuestras manos, creo que estamos mejorando y avanzando. Pero aún no es perfecto. La Fórmula 1 no es perfecta y hay que mejorar en todos los aspectos del juego, incluso cuando se está ganando. Así que todavía queda trabajo por hacer, pero todo el mundo está decidido a mejorar", manifestó Fernando.

Por último, lanzó el mismo mensaje que el viernes. Han llegado a tierras británicas a experimentar, sacar datos y a aprender: "Todo el mundo está trabajando duro para mejorar, así que veremos qué podemos aprender mañana".

Así ha quedado la parrilla de salida del Gran Premio de F1 de Gran Bretaña

Kimi Antonelli lo ha vuelto a hacer y ha firmado su quinta 'pole' del año y de su carrera en el Gran Circo. Eso sí, este domingo tendrá a los dos Ferrari pegados a sus ruedas desde el principio, ya que Leclerc y Hamilton han terminado segundo y tercero, respectivamente. Su compañero George Russell ha quedado cuarto, por lo que la guerra Mercedes-Ferrari está asegurada una semana más.

Mientras tanto, Max Verstappen sólo ha podido conseguir el séptimo lugar en una parrilla de salida donde los McLaren tampoco han conseguido buenas posiciones de inicio. Fernando Alonso, por su parte, será quien ocupe el último lugar de la misma.