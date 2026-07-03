Hamilton se lleva la 'minipole' y promete rock and roll en Silverstone

El piloto británico superó en once milésimas al líder del Mundial, Kimi Antonelli, y saldrá primero en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña que se disputará mañana sábado

Fue el mejor en la única sesión de entrenamientos del certamen y Lewis Hamilton (Ferrari) lo ha vuelto a ser en la 'Qualy' para la carrera corta del Gran Premio de Gran Bretaña. El séptuple campeón mundial inglés saldrá primero este sábado en la prueba sprint que se disputará mañana sábado en el circuito de Silverstone (Inglaterra).

Hamilton dominó la calificación para la prueba corta, en cuya tercera ronda (SQ3) cubrió, con el neumático blando, los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 28 segundos y 376 milésimas, once menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial.

El cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó a 321 milésimas de Hamilton, saldrá tercero.

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