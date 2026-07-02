Nueva puerta abierta para el Betis Deportivo de volver ya a Primera RFEF

El CE Europa se plantea renunciar a su plaza en Primera RFEF al no tener césped natural en su estadio y ha dejado en manos de sus socios una decisión que podría permitir al filial recuperar de inmediato la categoría perdida

La vía de regresar a Primera RFEF por el descenso administrativo del Cartagena quedó finalmente en nada al solventar sus problemas de pagos pendientes, pero ahora se le ha abierto una nueva puerta al Betis Deportivo para militar en la tercera categoría nacional en la 26/27.

Y es que el CE Europa, club histórico de Barcelona, se plantea seriamente renunciar a su plaza después de acariciar el ascenso a Segunda, pues cayó en el 'play off' contra el Sabadell.

El CE Europa se plantea renuncia a su plaza por no tener césped natural en su estadio

El motivo de esta posible decisión tan drástica es que su estadio no cumple con la norma de la RFEF que obliga a disponer de césped natural y en la entidad de Barrio de Gracia consideran muy deficitaria la medida tomada el curso pasado, cuando cambiaron el Nou Sardenya, de superficie artificial, por Can Dragó.

Así, el CE Europa, como explica en un comunicado, celebró este miércoles una asamblea informativa "para explicar a los socios y socias de la entidad la situación económica del club a raíz de la obligación de instalar césped natural en el Nou Sardenya para poder disputar en casa los partidos de Primera Federación".

"El impacto económico de jugar casi dos temporadas fuera del Nou Sardenya está estimado entre los 600.000 y los 900.000 euros. Llegados a este punto, y considerando insuficiente la ayuda del Ayuntamiento, que se compromete a no cobrar el alquiler de Can Dragó, el club ha realizado una estimación económica basada en dos escenarios diferentes: continuar en Can Dragó o jugar en un estadio de fútbol como el Narcís Sala", explica el comunicado, que añade que las dos opciones menoscaban la economía el club.

El club catalán realizará una consulta a sus socios para tomar una decisión

"Continuar en Can Dragó implicaría unas pérdidas de entre 400.000 y 500.000 euros, mientras que jugar en un estadio como el Narcís Sala las reduciría a una cantidad de entre 250.000 y 350.000 euros. Se trata de una cifra menor, pero todavía supondría un déficit muy importante para el club", dicta el escrito.

Ante esta situación, el CE Europa ha decidido realizar una consulta a sus socios con dos preguntas. La primera es la más decisiva: "¿Jugar fuera y no renunciar a la categoría o jugar en el Nou Sardenya y renunciar a la categoría?". La consulta permanecerá abierta del 6 al 12 de julio y podrán votar todos los socios y socias mayores de edad que hayan renovado su condición de socio antes de que finalice el día 5 de julio. La decisión final se tomará antes del 14 de julio si el club no ha encontrado la manera de financiar, total o parcialmente, la pérdida económica que supone jugar fuera de casa.

En caso de que se decida mantener la categoría, la siguiente pregunta de la consulta es en "qué campo debe jugar el primer equipo masculino, si en Can Dragó o en el Narcís Sala, lo que ya no es de interés para el club heliopolitano, que está atento a esta posibilidad.