Álvaro de Pablo: fichaje oficial y manos a la obra en el filial... y el primer equipo

Confirmada la incorporación a préstamo del cancerbero madrileño, con una opción de compra por dos temporadas; el ya ex del Valladolid se ejercitó con el filial y es titular en el amistoso contra el Extremadura de este miércoles, aunque el viernes podría estar en el banquillo de La Cartuja

Este miércoles se confirmaba el fichaje de Álvaro de Pablo, guardameta de 24 años que firma hasta el 30 de junio de 2027 con el Real Betis para defender la portería del filial, desguarnecida tras la salida de Germán García y la merecida promoción de Manu González. El madrileño llega a préstamo del Real Valladolid, reservándose la entidad verdiblanca una opción de compra por dos temporadas más. Un recambio de experiencia y no sólo por edad, ya que el titular del Promesas del Pucela fue convocado hasta en ocho ocasiones (siete en LaLiga Hypermotion y una en la Copa del Rey) con los mayores.

Canterano del Unión Adarve, pasó antes por Atlético Tordesillas y Real Ávila, aterrizando en el segundo equipo blanquivioleta el verano pasado. Tiene dos años más de contrato en tierras castellano-leoneses y manejaba propuestas de Segunda división y Primera RFEF, aunque ha priorizado la oportunidad que le ofrecían en Heliópolis, donde será capitán general en el Betis Deportivo y, de momento, el tercer portero de los mayores mientras dura la lesión de Diego Conde. Porque su paisano, que sufrió una luxación de su hombro izquierdo en su debut desde el inicio en pretemporada ante el Granada CF, apunta a no volver ya hasta después del largo parón internacional de septiembre-octubre.

Dicho y hecho. Después del protocolario acto de la firma y de posar para los medios oficiales, Álvaro de Pablo se ponía a las órdenes de Dani Fragoso y conocía a sus nuevos compañeros del filial verdiblanco, que competirá este curso en el Grupo IV de Segunda RFEF. Y, además, está siendo titular al cierre de esta edición en el amistoso ante el CD Extremadura, señal de la confianza depositada y de la necesidad que había en el segundo equipo, donde se habían alternado hasta la fecha en los tests de preparación el también recién aterrizado Alejandro Postigo (de 19 años), así como los jovencísimos Fedir Tkachenko (18), Yan Zhuravskyi (17) y Bruno Klimek (18).

La semana que viene, rumbo a Valencia

Con todo, el madrileño podría sentarse este mismo viernes en el banquillo del Estadio de La Cartuja para el estreno liguero del conjunto matriz ante la Real Sociedad. Está previsto que se ejercite de forma inmediata a las órdenes de Manuel Pellegrini, por lo que, si fuera demasiado prematuro, sí lo hará a cortísimo plazo para integrar las expediciones la próxima semana a Valencia, primero el lunes para visitar Mestalla el martes 25-A, donde a las 21:00 horas le espera el Valencia CF, y, ya el viernes, para jugar en el Ciudad de Valencia el sábado 29-A desde las cinco de la tarde con el Levante UD.