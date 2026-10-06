Confirman el nuevo reto de Fernando Alonso para 2027 lejos de la Fórmula 1

Una vez renovado su contrato con Aston Martin, el asturiano confesó en Bahréin que pronto habría más novedades sobre su futuro. Y la noticia no se ha hecho esperar mucho más: correrá el Dakar 2027

Es lo que tiene cuando uno ama lo que hace. Que los años pasan, pero la ilusión sigue intacta. Y si alguno pensaba ya ver a Fernando Alonso con un micrófono en una cabina o paseándose de paisano por el paddock la próxima temporada, se equivocaba por completo.

Porque el asturiano le ha dado mucho suspense a su renovación con Aston Martin, pero finalmente lo ha hecho para seguir apostando por un proyecto que debe darle el broche final a su carrera. Al menos, con esa 33 victoria que tanto desea.

Y dicha renovación le trajo consigo en Malasia su mejor resultado de la temporada, un octavo puesto y una carrera digna de los mejores que ya le ha hecho ganarse incluso el apodo de 'Maestro del caos'. Y fue precisamente en la previa de Sepang donde el ovetense dejó caer su segundo bombazo para la próxima temporada: "Tal vez haya más sorpresas en las próximas semanas, hay cosas que la gente probablemente piensa que son imposibles, pero quiero encontrar los límites de lo posible".

Pues bien, cuatro días más tarde ya se ha desvelado semejante misterio. Según apunta SoyMotor.com, Fernando Alonso correrá el Dakar 2027. Lo hará con un coche de la categoría reina T1+, concretamente un ex Dacia gestionado por Prodrive y transformado exteriormente en Aston Martin, en una sinergia ideal con David Richards y la marca en la que Fernando milita en Fórmula 1.

Y es que el bicampeón del mundo ya había dejado claro que, si abandonaba El Gran Circo, no se sentaría en el sofá de su casa sino que cumpliría todos los retos que aún le quedan en mente por realizar. Y uno de ellos era volver a intentarlo en el Rally Dakar, el mayor raid del mundo.

Cabe recordar que ya participó en 2020 y acabó en decimotercera posición a bordo de un Toyota Hilux T1 con nada menos que el cinco veces campeón de la prueba Marc Coma (en motos) como copiloto.

Ahora, lo hará a los mandos de un T1+. Concretamente será un coche de Prodrive, que fue un Dacia Sandrider, pero que en 2027 será reformado y rebautizado como Aston Martin para configurar una mezcla increíblemente atractiva.

De esta forma, Fernando Alonso competirá con la misma marca con la que compite en Fórmula 1. Quizás haya sido la fuente de negociación que ha hecho retrasar más el anuncio de su continuidad en Aston Martin.

Una vez que el asturiano dejó claro que ya no disfruta tanto de la Fórmula 1 por culpa del nuevo reglamento (que le impide adelantar cada vez que él quiere) y viendo que Honda y Aston Martin son incapaces de darle un coche realmente competitivo, a buen seguro que ha terminado firmando con la condición de que el Dakar lo correría sí o sí para tener una motivación extra el curso venidero por si las cosas seguían yendo igual de mal en Silverstone que estos años atrás.

Marc Coma seguirá siendo su copiloto

Marc Coma, que ahora es director del recién celebrado Rally de Marruecos, volverá a ser su copiloto para cerrar un círculo que lleva abierto desde hace tiempo.

El anuncio del regreso de dicha pareja aún no se ha hecho oficial, pero podría hacerse en las próximas horas, ya que se están ultimando los últimos flecos contractuales según informa dicha fuente.

El nuevo contrato de Fernando Alonso con Aston Martin

Hasta la fecha, el sueldo de Fernando Alonso estaba en torno a los 20 millones de dólares por temporada, pero con su renovación y según las conversaciones del paddock, el asturiano pasará a cobrar casi el doble el próximo curso. Dichos rumores salieron a la luz poco después de que anunciara Williams la renovación de Carlos Sainz, quien ha visto también aumentado su salario de 13 millones de dólares hasta los 30.

De esta manera, Fernando Alonso podría pasar a ser el tercer piloto que más cobra del Gran Circo a sus 45 años (cumplirá 46 la próxima temporada). De momento, ha firmado por una temporada, pero con posibilidad de extender el mismo otra más.