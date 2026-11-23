El técnico ovetense, que goleó al equipo de su ciudad, apunta a los cambios que han hecho del Córdoba uno de los equipos más en forma en LaLiga Hypermotion

Seis jornadas sin perder y el triunfo sonado ante el Oviedo de Raúl González han elevado el nivel de euforia entre la afición de un Córdoba que se ha situado a un solo punto del 'play off' de ascenso cuando hace mes y medio estaba luchando por salir del descenso a Primera RFEF.

Y aunque su técnico, Iván Ania, es enemigo de sacar pecho, no dudó tras ganar a los ovetenses de destacar lo que ha cambiado en este tiempo para que hayan empezado a llegar los resultados de forma contundente. Según el entrenador asturiano, la clave ha estado en que han logrado cortar la sangría defensiva que tanto daño y tantos puntos le costaron a los blanquiverdes en el arranque de temporada.

"De los últimos seis partidos hemos conseguido dejar cuatro porterías a cero, algo que no habíamos hecho en todas las jornadas anteriores. Y es la cuarta victoria seguida en casa, que es difícil", afirmaba antes de lanzar su men saje habitual para que no haya confianzas: "A seguir, a ser humildes y a seguir con esta idea, con esta predisposición al trabajo y si acompañan los resultados es muchísimo más fácil".

El objetivo cordobesista no ha cambiado

El entrenador del club cordobesista no varía un ápice su objetivo por ello y sigue señalando que el Córdoba no puede mirar arriba hasta que no tenga solucionado su estabilidad en LaLiga Hypermotion. “Nuestro escenario, nuestro objetivo principal son los 50 puntos y a partir de ahí, depende de cuando los consigas, pero no podemos perder la humildad", añade.

"Es cierto que el equipo ahora está en buena dinámica, los resultados lo demuestran, la sensación que transmite es buena y con el juego, creo, que el equipo está creciendo. Estamos ganándonos el respeto de la categoría, porque vas a Mallorca y en el minuto 82 vas 1-3, porque ahora ganas al Oviedo, porque ganaste al Girona... Eso infunde respeto en los rivales, pero creo que tenemos un poco las señas de identidad muy parecidas a estos dos últimos años en Segunda división. El primer año creo que no teníamos el respeto de la categoría, pero creo que ahora ya sí, que a lo mejor al principio se pudieron generar dudas, pero volvemos a funcionar y vamos a seguir adelante con la cabeza fría, con humildad y con mucho trabajo”, se felicita el preparado blanquiverde.

Iván Ania en una imagen de esta temporada / Imago

Ania tiene claro que la mejoría, aparte de por la solidez que está alcanzando el equipo, se debe a que los nuevos están empezando a integrarse y a rendir como se esperaba de ellos cuando la dirección deportiva los incorporó este verano. "Tenemos gente joven, esa es la clave. Los jóvenes tienen ritmo, pueden entrenar a ritmo alto y cuando entrenas a ritmo alto, puedes competir a ritmo alto. Creo que es muy exigente lo que nosotros pedimos a los jugadores. Hay muchas veces que hay que repetir esfuerzos, hacer doble esfuerzo, pero tienen una predisposición total a ello y si además, el resultado acompaña, es muy fácil el estar predispuesto", reflexiona el preparador asturiano, que también cree que la tranquilidad que transmitieron desde el club en los peores momentos ayudó.

El Córdoba nunca perdió la confianza

"Somos un ejemplo de compromiso y de ganas. Pasamos por momentos difíciles a lo largo de la temporada, como al principio, pero nadie dejó de creer. Insistimos en lo mismo y ahora están saliendo bien las cosas”, refrenda Iván Ania.

Por si no tuviera buenas noticias, Ania pudo celebrar el regreso de Kevin Medina, que anotó un gol tras provocar un penalti. Y reservó al recién renovado Alex Martín para evitar problemas futuros. “Tenía unas molestias y decidimos no convocarlo. Teníamos los dos centrales titulares más Nelson, que estaba en el banquillo, y no queríamos arriesgar. Vamos a ver si ya para Cádiz podrá estar disponible. Preferimos cuidar al jugador y no arriesgar a que tenga una lesión y lo perdamos durante más tiempo", confirma el ovetense.