El entrenador del Real Madrid aseguró que Santi Comesaña, que se quejó de la presión azulgrana sobre el árbitro y la comparó con la del Bernabéu, "tiene amnesia", aprovechando la ocasión para apuntar de nuevo al 'caso Negreira'

Una vez cumplida su sanción de cuatro partidos, Vinicius reapareció en LaLiga ante el Celta de Vigo. Lo hizo saliendo desde el ba﻿nquillo. Pero en poco más de media hora dejó señales positivas, al nacer de sus botas los dos goles que certificaron la remontada del Real Madrid. Por en ello, en el seno del club blanco son optimistas y confían en que el brasileño recuperará más pronto que tarde su mejor versión, como recalcó este lunes su entrenador, José Mourinho, en rueda de prensa.

Confianza plena en Vinicius: "Volverá a su potencial máximo"

"Yo creo que volverá a su potencial máximo. Es joven y a veces los jugadores cuando se acercan a los 30... algunos de ellos no consiguen mantener el nivel físico ideal. Algunos también pierden la motivación, pero Vini es joven, la gente se olvida de que ha llegado aquí muy joven, que ha ganado todo. ﻿Pero como decía cuando lo querían matar, es muy buen chico, muy empático con todos y esto es una base fundamental. Ha tenido una participación muy positiva. Contra el Villarreal cambia el partido, hace un gol y después su gol es anulado y está cuatro partidos fuera. Quizás se ha interrumpido un momento de crecimiento y de confianza con esa expulsión", explicó.

Además, el entrenador portugués respondió a Santi Comesaña, jugador del Villarreal, que se quejó tras la derrota sufrida ante el FC Barcelona de la presión que ejercieron los futbolistas azulgranas sobre el árbitro, comparándolo con lo que también les pasó en el Santiago Bernabéu. “Tiene amnesia﻿, contra el Real Madrid: 2-0, partido acabado, Vinicius expulsado... Tiene amnesia. Si quiere meternos a los dos en el mismo saco, que lo haga, pero no con Negreira”, recalcó.

Elogios al PSV Eindhoven﻿: "Es un buen equipo"

Pero, en realidad, su comparecencia ante los medios tenía como motivo el choque de mañana martes en Champions ante el PSV Eindhoven, al que elogió. "Es un buen equipo, un equipo que vale más que los puntos que tiene﻿, que viene a por ellos. No viene aquí a pensar en perder. Buen equipo, buenos jugadores, entrenador con experiencia. Jugadores como Kostic, Perisic, años de competiciones europeas... No es fácil. Tres días entre partidos está bien, dos días es duro. Tiene que ser, pero es duro. Ellos también jugaron el sábado. Más fácil, porque iban 4-0 en el 60′. Pero como siempre hago, un par de piernas frescas con energía ayudan. Los puntos nos dan la clasificación para el play off, un play off que no queremos jugar", comentó.

Las lesiones y el peaje a pagar por el calendario: "Si queremos pasta..."

Además, Mourinho, que no quiso hablar de Nico Paz, ex canterano del Real Madrid que actualmente brilla en el Como, abordó el problema del calendario y su repercusión en lesiones graves como las sufridas esta pasada semana por Kane y Doué. "Creo que si queremos pasta, tenemos que trabajar mucho, tenemos que correr riesgos y es la vida. Si algún jugador quiere hacer huelga porque jugamos mucho, se le puede proponer que gane un 50% menos﻿. Lo económico tiene un gran peso. Nos tenemos que adaptar, tenemos que sufrir. Tenemos que adaptarnos a una situación nueva, que es difícil. Hoy, soy un entrenador de un club y mañana puedo serlo de selección. Los de clubes pensamos que por qué tanta selección, para qué viajes, esa Nations League que no interesa... Pero para el entrenador de selección será fundamental, para la gestión económica de las federaciones son fundamentales. Es un conflicto, pero al final es el plin plin ﻿. Pero si me dan la opción de jugar solo cada tres días sería mejor﻿", afirmó.

José Mourinho, en rueda de prensa. / Imago

Eso sí, entre bromas aseguró que, al contrario de lo que dijo Luis Enrique, él no se rebajaría su salario a la mitad por ofrecer menos ruedas de prensa. "Mismas ruedas, mismo sueldo", puntualizó.

El valor de ganar en los últimos minutos: "Tiene sus riesgos"

Volviendo a la actualidad de su equipo, por otro lado, el preparador portugués tampoco se mostró especialmente preocupado por el hecho de que con frecuencia les toque remontar los encuentros en la recta final. "Depende de la situación. El ganar en el último minuto tiene muchas cosas buenas, tiene sus riesgos﻿. En los últimos 15 minutos, el riesgo estaba ahí, cuando arriesgas y cambias el perfil y vas a por todo, abres la puerta a que puedas tener algún contratiempo y no sacar ni un punto. Y puedes perder. La situación perfecta es un partido como Valencia, como Santander. Llegas y en cinco minutos sabes cómo terminará el partido. Hay otras en las que no eres capaz. Dije que el Celta tenía mucha culpa, positiva, del partido tan complicado. ﻿La situación de viajes, de no entrenar, de estar juntos por primera vez el día antes... Por suerte tengo a buenos mentirosos, los que me dicen que están a tope para jugar, y no lo están. Me encantan, pero me dicen que están a tope y no lo están. Con esos factores hay una situación límite. Piensas que es fantástico, pero si pensamos en los últimos minutos, más descuento, jugando con Arda y Jude, muertos los dos, y todos jugando con mucha mentalidad... En condiciones normales no los ganas. Son puntos de oro﻿. Crédito para todos, también para los mentirosos que lo han dado todo", sentenció.