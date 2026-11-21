El Balón de Oro ha sido operado este sábado de la misma dolencia de tobillo que Saibari, que ya de por sí tenía casi imposible llegar a la cita frente a los de Pellegrini del 27 de enero; lo de Olise se ha quedado en un susto, al tiempo que Gnabry y Neuer deben reaparecer antes, como Davies y Luis Díaz este mismo 2026

Quedan todavía más de dos meses. Demasiado tiempo, por lo que puede pasar de todo en ambas plantillas, aunque Harry Kane, flamante Balón de Oro, tiene prácticamente imposible llegar al Bayern de Múnich-Real Betis de la octava jornada de la fase liga de la Champions League, fijado a las 21:00 horas del próximo miércoles 27 de enero de 2027. Lesionado este viernes durante el choque entre los bávaros y el Colonia de la Bundesliga, el ariete inglés tuvo que retirarse a los veinte minutos para dejar su sitio a Tom Bischof (asistente enseguida de Nathaniel Brown en el 1-1, a la postre definitivo). Las primeras pruebas indicaban lo peor, confirmándose la gravedad de su dolencia, idéntica a la de su compañero Ismael Saibari.

Y es que el ex del Tottenham sufrió una rotura del ligamento sindesmótico del tobillo izquierdo de la fue operado anoche mismo, para no perder más tiempo, aunque los expertos hablan de no menos de tres meses en estas afecciones, por lo que lo más normal es que no fuerce y apure para estar de vuelta a finales de febrero o principios de marzo. Como el extremo marroquí, que, en el mejor de los casos, llegaría bastante justo a la cita de la UCL. Más suerte tuvo el otro atacante que hubo de salir antes de tiempo del encuentro liguero, Michael Olise. Aunque lo hizo apoyándose en unas muletas, todo hace indicar que la contusión que sufrió en el empeine no le tendrá demasiado tiempo alejado de los terrenos de juego.

Se juntó Vincent Kompany, ya de vuelta al banquillo del Bayern de Múnich tras un desvanecimiento hace algunas semanas que le hizo tener que pasar unos días ingresado, con varias bajas por problemas físicos. A las tres mencionadas se unen otras dos cuyo retorno se calcula para finales de este mes o principios de diciembre, casos del delantero Luis Díaz y el carrilero zurdo Alphonso Davies. El mediapunta Jamal Musiala volvía por fin a los terrenos de juego esta misma semana, mientras que al también mediapunta Serge Gnabry y el cancerbero Manuel Neuer no se les espera hasta 2027, por lo que, en principio, serán serias dudas para medirse con el Real Betis.

Rendimiento similar antes de la segunda mitad de la primera ronda

El Bayern de Múnich es actualmente 13º en la clasificación de la fase liga de la UCL, con ocho puntos de doce posibles, merced a sus victorias frente al Bodo/Glimt y el Atlético de Madrid, más los empates contra Viking y Arsenal. Todavía debe enfrentarse al Lille (a domicilio), el Slavia de Praga (en el Allianz Arena) y el Manchester United (en Old Trafford) antes de jugar contra un Real Betis que tiene una unidad más (﻿9﻿) y es undécimo, pues ganó a ﻿Lille﻿, ﻿Oporto y ﻿Feyenoord﻿, cayendo por la mínima en Dortmund ante el ﻿Borussia﻿. Ahora, visitará al ﻿Slovan de Bratislava y recibirá tanto a ﻿Como 1907 como ﻿Arsenal como aperitivo para el complejo broche en ﻿Múnich﻿.