El país azteca convulsiona discutiendo lo que sería mejor para el futuro a corto plazo del centrocampista asturiano, pensando en que en España no ha alcanzado el nivel que tenía en la Liga MX y especulando sobre lo que sería mejor para la selección de Rafa Márquez

El nombre de Álvaro Fidalgo lleva días resonando, con un eco mediático que cubre todo el Océano Atlántico desde el Golfo de México hasta el Golfo de Cádiz. El centrocampista del Real Betis ha desatado un encarnizado debate en su país de adopción, donde sigue sonando como eterno retorno al América de México y critican su decisión de marcharse al conjunto verdiblanco, donde apenas cuenta para Manuel Pellegrini.

También en boca de todos por la brutal entrada que recibió en el partido ante Jamaica y que bien le pudo acarrear una lesión grave, en México destacan su buena actuación en este segundo encuentro. No obstante, sus partidarios muestran preocupación ante la falta de ritmo que causa no jugar de manera asidua con el Betis e incluso le salen afamados detractores que le acusan de hacer un juego fácil de pases "en cortito" sin despliegue ni profundidad.

Álvaro Fidalgo no está contando para Manuel Pellegrini. / IMAGO

Dos realidades: importante en México y ostracismo en el Betis

En esta 26/27, Álvaro Fidalgo sólo suma 95 minutos repartidos en 5 de los 17 partidos jugados por el Betis y, en cambio, ha jugado 300 minutos con la selección de México, participando en cinco de los seis duelos disputados en las Ventanas FIFA de octubre y noviembre.

De hecho, desde que firmó por los verdiblancos en enero, presenta cifras similares entre su club (18 partidos, 844 minutos y un tanto) y su selección (12 encuentros, 643 minutos y un gol). Es más, se quedó sin jugar en el primero de los dos duelos ante Jamaica y luego disputó los 90' en el segundo, siendo señalado como el mejor efectivo de Rafa Márquez.

"¿Decisión acertada?", reflexionan en el medio Claro Sports. "Álvaro Fidalgo se quedó el tiempo justo en México para poder ser naturalizado mexicano y poder representar a la selección; después emigró a Europa para mejorar su nivel de juego con el Real Betis Balompié. Hasta ahora, el ex del América no ha tenido regularidad en España, aunque sí ha encontrado un lugar en la selección e incluso logró anotar en el Mundial. ﻿¿Crees que Fidalgo pueda recuperar el nivel del tricampeonato con el América?", preguntan a su audiencia entre noticias que especulan con un regreso a la Liga MX.

Álvaro Fidalgo, pieza importante en México; rol secundario en el Betis. / Imago

El presidente del Club América reconoce contactos con Fidalgo: "Él se lo pensó"

Fidalgo sonó en verano para volver al América de México, que finalmente acabó decantándose por Carlos Álvarez, y el último día del mercado estival fue ofrecido al Levante UD como sustituto del exsevillista sin que la operación llegase a avanzar. También en el 'Deadline' mostró interés el RC Celta de Vigo, que llegó a plantearse una cesión﻿. Ya después del cierre de la ventana veraniega ha vuelto a ser colocado como objetivo de las 'Águilas'.

Tanto es así, que el propio presidente azulcrema, Santiago Baños, ha reconocido que se quedaron "cortos en el centro del campo", admitió que estudiaron las opciones de dos jugadores del Betis, tanto el propio Fidalgo como Nelson Deossa (ex de Rayados de Monterrey), e incluso insinuó que volvería a intentarlo en enero, cuando el mercado de transferencias vuelva a reabrirse y en plena pretemporada en la Liga MX.

Álvaro Fidalgo, en un partido con el Club América de México, antes de fichar por el Betis. / Cordon Press

"Tuvimos una conversación con Álvaro Fidalgo, días antes de que cerrara la ventana de transferencias. Su vuelta al América fue una posibilidad real y él se lo pensó", confirmó Baños en una entrevista concedida a TUDN a finales del pasado mes de octubre. "Se presentó también la oportunidad de Luis Chávez (Dinamo de Moscú) y de Nelson Deossa (Betis), pero no pudimos cerrar a ninguno de los dos por diferentes factores", añadió el presidente del club mexicano en esas mismas declaraciones.

Debate abierto en México: detractores vs. partidarios de Álvaro Fidalgo

"Señor partido de Álvaro Fidalgo ante Jamaica. Claramente muy favorecido porque normalmente se colocó como interior por izquierda. Inició la jugada del gol con ese envío en largo y, luego, estuvo muy fino con y sin balón. Dio 2 pases clave, completó 74/83 pases precisos (89%), 1/1 pases largos y 89 toques".

"Tuvo 3 contribuciones defensivas, 2/3 entradas, 3 recuperaciones, 4/5 duelos terrestres y 3/6 duelos aéreos. Únicamente cometió una falta. Tendría que ser titular siempre. Es el acompañante ideal de Erik Lira", ha asegurado en su popular cuenta en la red social X el periodista Julio Rodríguez -especializado en seguir a los futbolistas aztecas que juegan en Europa-.

Carlos Hermosillo, exfutbolista de la selección mexicana, discrepó de los generalizados elogios al encuentro de Álvaro Fidalgo y criticó con desprecio el estilo de juego del futbolista del Real Betis: "Yo no creo que sea un jugador importante para México, yo no lo veo. Un jugador que juega así, siempre en cortito… Yo también puedo jugar así". "Así como juega Álvaro Fidalgo, yo puedo jugar igual a mis 62 años", espetó en declaraciones a Nación Deportes.

"Álvaro Fidalgo fue el centrocampista mexicano con más toques ante Jamaica y el tercero de todo el equipo. Además, terminó como el segundo con más pases precisos. Tuvo un rol muy favorable para sus características: estuvo en constante contacto con el balón, conectó al equipo y pudo ver el juego de cara", añadía en redes el también periodista Óscar Mendoza, que trabaja para Fox y es un asiduo del canal Apuntes de Rabona.

Álvaro Fidalgo ejerce la autocrítica

"No podemos negar, ni nosotros ni nadie, que en Jamaica no estuvimos a la altura de lo que representa la selección mexicana. Todos lo sabemos, todos y cada uno de nosotros hicimos autocrítica. Hablamos de ello. Es importante saber que no podemos dar esa imagen ni esa actitud﻿. Lo tenemos todos muy claro. Lo primero siempre es reconocer los errores, lo segundo es la autocrítica de cada uno y después toca trabajar en equipo. Obviamente, no siempre van a ir bien las cosas, pero lo que vi después del partido, la unidad que hubo dentro del grupo junto con Rafa (Márquez), es a lo que hay que aspirar", explicó tras el segundo duelo con Jamaica.

"En este segundo partido, bueno, ganamos 1-0. Creo que en la primera parte estuvimos bastante bien, tuvimos muchas ocasiones de gol aunque también es verdad que Eric salva una que es increíble, pero a partir de eso tuvimos el control del partido y en la segunda, también, aunque creo que, de haber estado un pelín más preciosos en el último pase, habríamos tenido muchas más opciones de matar el partido﻿. 1-0, obviamente no nos conformamos con eso, pero hay que seguir y para nosotros era una obligación estar en la siguiente ronda", añadió.