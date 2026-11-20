España cierra la ventana de noviembre de la Nations Cup recibiendo al rival más fuerte: Samoa

La selección española de rugby sufrió un duro e inesperado varapalo en el segundo partido de la ventana de noviembre de la Nations Cup tras caer ante Chile por primera vez en este siglo en un partido cuyo rendimiento enfado mucho al seleccionador, Pablo Bouza.

Tras ganar a Uruguay y perder ante Chile, ahora afronta el que a priori era su partido más exigente. Samoa le obliga a subir al nivel y, de hecho, viene de darle una paliza a Portugal en el país vecino. Los oceánicos han ganado los dos partidos disputados este noviembre a domicilio, con contundentes triunfos ante Zimbabue (7-43) y Portugal (5-36). Son un equipo plagado de estrellas como McFarland, Sio, Akira Ioane, Shaun Stevenson... que garantizan el espectáculo en Málaga.

El XV del León hace cambios con respecto al duelo del pasado fin de semana y, entre otros, destaca el regreso de Álvar Gimeno y el posible debut de Valentino Rizzo. También se incorporan Iñaki Mateu (Vulcanizados Álvarez El Salvador), Raúl Calzón, Alex Saleta (VRAC Quesos Entrepinares), Pablo Pérez (Burgos Aparejadores), Jack Daniels (UE Santboiana), Pablo Guirao (Silicius Alcobendas), Gonzalo López-Bontempo (Massy) y Guido Reyes (Pau). Además, destaca la inclusión en el equipo titular de Nico Infer como director de juego, con el 9 a la espalda.

Pablo Bouza, tras la derrota en Leganés ante Chile, avisó que el equipo tiene que mejorar en defensas y evitar cometer indisciplinas, que en el caso de los chilenos se convirtieron en 18 puntos que pesaron demasiado. “Tenemos que seguir trabajando en la disciplina y volver a tener la intensidad que tuvimos contra Tonga, Estados Unidos y Canadá”, afirma sobre los partidos de la anterior ventana.

Pese a ganar a Uruguay en el primer duelo de esta ventana, el nivel bajó con respecto a estos duelos. Y, ante Chile, lo acabaron pagando.

A qué hora es el España -Samoa de rugby

El Estadio de Ciudad de Málaga acoge este partido entre la selección española de rugby y la selección chilena este sábado 21 de noviembre a partir de las 17:00 horas.

España, en un entrenamiento / @ferugby

Dónde ver por TV y online el España - Samoa de rugby

Los aficionados al rugby que no puedan verlo in situ también tendrán la posibilidad de seguir este encuentro a través de televisión. Movistar lo retransmitirá en directo a través de M+ Vamos 2.

Por otro lado, por RugbyPass TV, la plataforma de streaming gratuita de World Rugby, también lo ofrece. En ESTADIO Deportivo también podrán conocer todo lo que suceda en este encuentro de la selección española de rugby.