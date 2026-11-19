En Paraguay corroboran el interés verdiblanco por el pivote, el futbolista más valorado del Sao Paulo según un estudio que le otorga una tasación alejada de las pretensiones actuales del Sao Paulo, condicionadas en verano por su situación contractual

Ahora mismo todos los focos están plenamente centrados en el derbi de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero entre bambalinas, la dirección deportiva del Betis no detiene su trabajo de cara a la ventana invernal y a la planificación del curso venidero y estudia las opciones que ofrece el mercado para posicionarse y asegurarse operaciones ventajosas.

Días atrás, ESTADIO Deportivo informó sobre las intenciones verdiblancas de firmar un pivote para la 27/28 y que, como apuntaban desde Brasil, dentro del listado de futbolistas monitorizados se encuentra Damián Bobadilla, mediocentro paraguayo de 25 años milita en el Sao Paulo.

Un interés en el que hace hincapié el prestigioso medio guaraní ABC Color y que se sustenta en parte sobre la situación contractual del futbolista, pues en enero entrará en su último año de contrato y en verano será la última oportunidad para hacer caja.

El futbolista más valorado del San Paulo, según el CIES

Ahora mismo, se trata de un futbolista muy valorado en el club paulista, hasta el punto de un estudio de CIES Football posiciona a Damián Bobadilla como el futbolista más valioso del plantel del São Paulo. Y es que esta plataforma estadística de trascendencia internacional sitúa su precio real entre 7,8 y 9 millones de euros.

Cifra muy similar a la estimación de Transfermarkt, que le otorga ocho millones de euros de tasación, por lo que la cotización real ronda en estos guarismos y se aleja de las pretensiones actuales de Sao Paulo.

La tasación de San Paulo, alejada de su precio real

En este sentido, el Tricolor ha tasado a Bobadilla en alrededor de 20 millones de euros, entre otras cosas porque no desea desprenderse ahora mismo de sus servicios y solo lo dejaría salir por una cantidad elevada, si bien en la planta noble del Sao Paulo saben que si no renueva su contrato pronto se verá obligado a rebajar sus exigencias si quiere obtener algún rédito por su venta.

Bobadilla, con el Sao Paulo. / Imago

En este contexto es trascendente que la entidad paulista lo compró en enero de 2024 por 2,7 millones procedente del Cerro porteño y que con su actual valor de mercado ya se garantizaría una importante plusvalía.

Su entorno guarda silencio sobre el interés bético

ESTADIO Deportivo ha consultado al entorno del futbolista acerca del interés verdiblanco, pero su círculo prefiere guardar silencio al respecto de esta posibilidad a sabiendas de que Bobadilla desea dar el salto al Viejo Continente tras haberse consolidado como un futbolista intocable tanto en el histórico Sao Paulo como en la selección de Paraguay, en la que se erige como un habitual en las convocatorias y en el once.

Bobadilla desea dar el salto al Viejo Continente tras haberse consolidado como un futbolista intocable tanto en el histórico Sao Paulo como en la selección de Paraguay

Bobadilla piensa que ha llegado el momento del paso al frente y lo más plausivble es que se produzca en verano, cuando, probablemente, la pretensión en Morumbí cuadre más con el valor real del jugador, asequible para el Betis en el caso de que convierta su seguimiento en una ofensiva dentro su restructuración del centro del campo de cara a la temporada 27/28.