Dos Hermanas será la gran protagonista de un nueva edición de este circuito provincial de campo a través antes de afrontar su última etapa antes de la disputa de la Copa Diputación, un evento más que esperado para todos los amantes de esta disciplina

El deporte ocupa un lugar cada vez más importante en la provincia de Sevilla. Cada semana, cientos de personas recorren sus municipios y aprovechan las posibilidades que ofrece el territorio para disfrutar de experiencias únicas ligadas a la actividad física. Muchas encuentran en estas citas una oportunidad para descubrir nuevos rincones y compartir la afición con familiares y amigos. Una tradición que pasa de mayores a pequeños y mantiene vivo el espíritu deportivo en toda la provincia.

La Diputación de Sevilla contribuye a que esa afición siga creciendo. Cada fin de semana, la institución participa en la organización de algunos de los principales circuitos deportivos que se celebran por el territorio provincial. En este caso, uno de los circuitos que tendrá protagonismo en los próximos días es el de campo a través, una modalidad atlética que consiste en realizar recorridos por terrenos naturales y superar los obstáculos y dificultades del medio. Esta disciplina implica correr por terrenos variados, como campos, bosques o montañas. Este circuito se desarrolla en entornos naturales atractivos de diferentes municipios de la provincia de Sevilla, algo que refuerza el carácter que busca esta institución: que se apueste también por el lado cultural del municipio que acoge el circuito.

A finales del mes de noviembre, concretamente el próximo día 28, se celebrará una de las jornadas de este circuito. Dos Hermanas será la localidad anfitriona de este evento, que reunirá una vez más a un importante número de participantes en la jornada. En este caso, se celebrará en el Parque Forestal Dehesa Doña María, una zona que servirá para vivir una emocionante jornada deportiva. Las distancias de los recorridos variarán según la categoría: irán desde los 1.200 metros de Sub-10 hasta los 8.400 metros de Sénior y Máster masculino. Las carreras se pueden ver prácticamente desde cualquier punto del recorrido.

Hasta diez serán las categorías que se podrán ver en el circuito para todas las edades, permitiendo así que muchas sean las personas que puedan vivir la emoción deportiva, ya que esta jornada será la anterior a la disputa de la Copa Diputación, una cita emblemática que pone el punto final a este circuito (Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sénior, Máster A, Máster B y Máster C). Una oportunidad especial para seguir viviendo el espectáculo deportivo en Sevilla, y más en una modalidad que aguarda muchos adeptos en la provincia y que permite conocer, entre otras cosas, las joyas que la provincia tiene.