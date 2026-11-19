El piloto asturiano reconoce que los pilotos llevan pidiendo tener "motores de verdad" desde hace muchos años, pero que los V8 van a llegar a la F1 tarde para él

Fernando Alonso y Max Verstappen han sido este años los principales abanderados de la idea de que la Fórmula 1 se ha vuelto cada vez más aburrida para los pilotos. Y eso es algo que aunque no lo digan lo piensan muchos.

Dese hace años, los pilotos vienen pidiendo un cambio en una dirección que la cúpula de la Fórmula 1 y de la FIA no ha aceptado y, de hecho, se podría decir que ha ido en dirección contraria... hasta ahora. Este martes, la FIA confirmó que los que los motores V8 regresarán a la Fórmula 1 en cuatro años.

La idea lleva más de diez años rondando el paddock, pero no ha sido hasta ahora que se ha confirmado y, si nada cambia, se adelantará su introducción. Es lo que quería Fernando Alonso, entre otros, aunque según ha reconocido el asturiano llega muy tarde para él en la F1. Es un prodigio de longevidad competitiva, pero cuatro años más... no va a estar.

Así lo reconoce en Las Vegas, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de F1 y donde señala a la FIA y a la F1 por ser tan lentos a la hora de tomar esta decisión, y por hacer poco caso a los principales protagonistas del gran circo: los pilotos.

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin. / Imago

"Es frustrante que no los tuviéramos ya en 2014. Desde 2014 hasta 2030 o 2031, eso significa que habremos perdido 16 o 17 años de carreras de verdad", afirma el piloto asturiano, que pide muy poco para poder disfrutar de la conducción. "Me encanta competir y me encanta hacerlo con coches de carreras en los que tienes potencia cuando pisas el acelerador y en los que tienes deceleración cuando frenas. Esas son las cosas que echamos de menos ahora mismo en la Fórmula 1", afirma, dándole un palo con ello a la F1 actual.

Alonso confirma que se retira antes de esa fecha

Fernando Alonso admite que no aguantará tanto en la F1. De hecho, en una entrevista realizada esta semana en Esquire reconoce que renovar este año ha sido una decisión que ya le ha costado. "No, no estaré aquí cuando lleguen los nuevos V8. Al 100%. Todavía queda mucho para eso -los V8-, pero creo que para entonces ya habrá sido suficiente para mí", afirma el español.

El piloto de Aston Martin, no obstante, sí que se podría beneficiar de la introducción de los V8, ya que, aunque deje la F1, piensa seguir compitiendo en otras disciplinas. "El Dakar estaba en mi cabeza. Le Mans está en mi cabeza y las 500 Millas de Indianápolis también están en mi cabeza", reconoce ante los medios el ovetense, quien tiene una espina clavada con estás últimas y, en un futuro, podría volver para tratar de ganarlas. "Van a cambiar los coches pronto. Creo que llegará un coche nuevo para 2028, así que sí, no lo sé. Puede que algún día me lo plantee. No está entre mis planes a corto plazo ni es algo que tenga ahora mismo en mente, pero tampoco puedo descartarlo al 100%", sentencia el asturiano.