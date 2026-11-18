Consagrado como un pilar fundamental en el equipo de Mikel Arteta, el guardameta español ha alcanzado un entente con el Arsenal para prolongar su contrato por varias temporadas más

David Raya tendría ya un principio de acuerdo con el Arsenal para renovar su contrato. / IMAGO

David Raya seguirá defendiendo la portería del Arsenal varios años más. El internacional español está muy cerca de sellar su continuidad en el Emirates Stadium después de alcanzar un principio de acuerdo con el conjunto londinense para firmar un nuevo contrato a largo plazo, según informa The Athletic﻿.

Con esta jugada estratégica, los 'gunners' blindan a uno de los porteros más determinantes del mundo en la actualidad y despejan cualquier tipo de duda con su futuro, que en los últimos meses también había dejado abierta la puerta a un hipotético regreso a España.

El Arsenal premia a uno de los mejores porteros del mundo

A sus 31 años, Raya ha convencido sobradamente desde que aterrizó en el norte de Londres. Lo que inicialmente fue una apuesta para competir por el puesto con Aaron Ramsdale terminó convirtiéndose en una operación redonda para el Arsenal, que encontró en el español un guardameta capaz de marcar diferencias tanto bajo palos como en la construcción desde atrás.

Su llegada se produjo en agosto de 2023, procedente del Brentford, mediante una cesión por la que el Arsenal desembolsó tres millones de libras. Un año después, los londinenses ejecutaron la opción de compra ﻿y pagaron otros 27 millones para hacerse definitivamente con sus servicios. Ahora, consagrado como uno de los mejores porteros del panorama internacional, el club prepara una nueva recompensa en forma de contrato.

El vínculo que tiene firmado actualmente expira en junio de 2028﻿, pero la intención de ambas partes es ampliar esa relación durante varios años más, en principio por dos cursos más, hasta 2030. El nuevo acuerdo reconocerá el peso que ha adquirido Raya en el equipo de Mikel Arteta, convertido ya en un intocable.

Principio de acuerdo del Arsenal para la renovación de David Raya hasta 2030. / IMAGO

Tres Guantes de Oro consecutivos

Los argumentos del portero para ganarse esta renovación son incontestables. Raya ha conquistado el Guante de Oro de la Premier League en las tres últimas temporadas﻿, correspondientes a las campañas 2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026, un registro que confirma su regularidad y su impacto en una de las competiciones más exigentes del mundo.

Sus actuaciones también le han llevado a recibir el reconocimiento de sus propios compañeros de profesión. Recientemente fue incluido en el once ideal FIFPRO 2026﻿, está ya confirmado como uno de los grandes nombres del fútbol mundial en su posición, aunque todavía sigue siendo suplente en la selección española por detrás de Unai Simón.

Además, el Arsenal ya le mejoró las condiciones salariales en el verano de 2025﻿, aunque sin tocar entonces la duración de su contrato. La apuesta salió perfecta porque el portero ha correspondido con actuaciones decisivas, seguridad y un papel fundamental en el crecimiento defensivo del equipo.

LaLiga tendrá que esperar

Raya no ha escondido nunca su deseo de jugar algún día en España﻿. El guardameta reconoció recientemente que le gustaría disputar LaLiga en el futuro, aunque también dejó claro que estaba feliz en Londres. Mikel Arteta, por su parte, respondió con ironía a esa posibilidad y dejó claro que contaba con él para los próximos años.

Se ha apuntado a un interés latente del Real Madrid como relevo de Thibaut Courtois en el futuro, pero por el momento el español se queda en Londres.

Ahora, ese deseo de continuidad parece estar a punto de materializarse. El Arsenal también ha avanzado en las renovaciones de Declan Rice y Jurrien Timber, dentro de una estrategia para asegurar la continuidad de buena parte de su núcleo duro.