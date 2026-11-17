El seleccionador de Países Bajos encaja su primera derrota desde que asumió el cargo con una goleada histórica en Berlín y gasta todo el repertorio de decepciones en la rueda de prensa posterior; el exentrenador del FC Barcelona no pudo esconder un tremendo enfado por la imagen ofrecida por sus futbolistas

La aventura de Xavi Hernández al frente de Países Bajos ha sufrido su primer gran revés. Y de qué manera. La Alemania de Jürgen Klopp pasó por encima de los 'oranje' (5-0) en Berlín, en un encuentro que se mantuvo igualado durante la primera mitad, pero que terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para el combinado neerlandés﻿.

Florian Wirtz, con un doblete, Derry Scherhant, Schlotterbeck y Florian Gruda firmaron la manita que permite a los alemanes hacerse con el primer puesto del grupo y sellar su clasificación para los cuartos de final de la Nations League.

El resultado, de lo más inesperado -especialmente después de la exhibición que había protagonizado Países Bajos ante Grecia (7-0) apenas unos días antes-, dejó completamente descolocado a su nuevo seleccionador, que no pudo ocultar su indignación en la rueda de prensa posterior al encuentro. No en vano, Holanda sufrió una de las peores derrotas de historia.

Xavi Hernández, sin excusas tras la 'manita' de Klopp en Berlín. / IMAGO

Xavi estalla tras la goleada: "Ha sido vergonzoso"

El técnico catalán no buscó excusas para justificar el desastre de su equipo y fue especialmente duro a la hora de valorar la actitud de sus futbolistas. "Ha sido un shock para mí como entrenador. Estoy muy decepcionado, muy triste. No jugamos al fútbol, no tuvimos espíritu. No lo entiendo. No puedo aceptar esto", reconoció.

Sus declaraciones fueron a más puesto que llegó a calificar lo sucedido como un día "vergonzoso" y puso el foco en la falta de compromiso colectivo que, a su juicio, había condenado a Países Bajos frente a Alemania. "El 99% de este resultado se debe a nuestros valores. También debemos felicitar a Alemania: sufrimos porque jugaron muy bien", explicó el seleccionador, que tampoco se olvidó de la afición neerlandesa, a la que pidió perdón públicamente por la imagen ofrecida en Berlín.

"Ante todo, debemos pedir disculpas a la afición. Estoy muy decepcionado y es una pena, porque hasta hoy estaba muy orgulloso de los jugadores. Pero hoy fue increíble. Fue un shock para mí como entrenador", insistió.

Xavi exige un cambio de mentalidad en Países Bajos

El exentrenador del Barcelona considera que la goleada debe servir como punto de inflexión para un proyecto que acaba de comenzar, pero que ya se ha encontrado con un problema importante. De hecho, dejó claro que no está dispuesto a pasar por alto lo sucedido y reclamó una transformación en la mentalidad del vestuario. "Vamos a construir algo nuevo. La mentalidad debe cambiar. Los valores en el campo deben mejorar. Necesitamos jugadores con garra. Los jugadores deben cambiar su mentalidad. Es una situación difícil, pero los jugadores aprenderán de ella", advirtió.

Una exigencia que también trasladó directamente a sus futbolistas después del encuentro. "Les dije a los jugadores que necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Hoy no fue posible competir, ya que no fuimos fieles a nuestros valores. No podemos aceptar esto. Necesitamos cambiar muchas cosas después de hoy. Necesitamos jugadores con espíritu", añadió.

La diferencia de rendimiento respecto al partido ante Grecia fue otro de los aspectos que más desconcertó al catalán. "Jugamos un partido histórico contra Grecia el viernes. Un buen partido. Y ahora fue todo lo contrario. Hablé con los jugadores porque intentaba comprender lo que había sucedido", explicó.

Xavi Hernández, muy decepcionado por la imagen que ofreció Países Bajos ante Alemania (5-0). / IMAGO

Países Bajos, a cuartos pese al correctivo

Pese al contundente resultado, Xavi tiene un motivo para respirar: Países Bajos ha conseguido su objetivo de clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Naciones﻿, aunque lo hará como segunda de grupo, por detrás de Alemania.

El seleccionador tendrá ahora varios meses para analizar lo sucedido y tomar decisiones antes de la próxima ventana internacional, prevista para marzo. "Como entrenador, es mi responsabilidad tomar decisiones. Ahora tenemos tiempo hasta marzo y, afortunadamente, hemos logrado nuestro principal objetivo: llegar a cuartos de final", recordó.