El máximo accionista del Andorra rompe su silencio tras el castigo impuesto al guardameta por el choque que acabó con la vida de Jesús de Miguel y señala al Comité al considerar que se está responsabilizando a su futbolista de un desenlace que no podía controlar

Gerard Piqué ha salido a dar la cara por Jesús Owono después de la sanción de 12 partidos impuesta por el Comité de Disciplina al guardameta del FC Andorra por la acción que terminó con el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife.

El máximo accionista de la entidad tricolor ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que realiza una profunda reflexión sobre lo sucedido y cuestiona el castigo recibido por su futbolista. Su argumento es claro: considera que se están penalizando las consecuencias de una acción que, a su juicio, fue accidental.

"Creo que la sanción tiene que ser por la acción, no por las consecuencias", argumenta el excentral del Barcelona, que no esconde el impacto personal que ha tenido todo lo ocurrido y que considera injusto que Owono cargue con una responsabilidad que, en su opinión, no le corresponde.

Jesús Owono, sancionado 12 partidos por la acción que terminó con la vida de Jesús de Miguel. / IMAGO

Piqué defiende a Owono: "No es el culpable de que todo esto haya pasado"

El empresario catalán quiso comenzar sus explicaciones recordando que ninguna sanción podrá reparar la pérdida del futbolista del Tenerife, además de destacar las muestras de cariño que ha recibido su entorno. "Vaya por delante que Jesús Owono va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir. No va a haber sanción que nos devuelva a 'Demi'. Ha sido increíble ver la cantidad de muestras de cariño que ha recibido y el vacío que va a dejar es muy grande", explicó.

"Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el fútbol y que aún ahora nos preguntamos por qué ha sucedido. Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros... todos lo han calificado de accidente"

Piqué considera que lo sucedido fue un accidente, una acción fortuita en la que dos futbolistas fueron al balón sin intención de provocar daño alguno. Por eso, no entiende que se haya impuesto al portero la sanción máxima. "Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el fútbol y que aún ahora nos preguntamos por qué ha sucedido. Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros... todos lo han calificado de accidente", argumentó.

Y fue todavía más contundente al valorar la resolución disciplinaria: "Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone a él en una situación que no se merece. Él no es el culpable de que todo esto haya pasado".

El precedente de Corpas y el accidente que sufrió con Víctor Valdés

Para respaldar su postura, Piqué puso sobre la mesa dos situaciones que guardan similitudes con la acción protagonizada por Owono y Jesús de Miguel, aunque afortunadamente no tuvieron un desenlace fatal.

La primera se produjo ese mismo fin de semana en el encuentro entre el Albacete y el Sabadell. José Corpas golpeó involuntariamente en la cabeza a Quadri cuando intentaba chutar el balón. El futbolista del conjunto arlequinado tuvo que ser trasladado al hospital, aunque finalmente se encuentra bien. El Comité de Competición castigó al jugador del Albacete con tres partidos. "Por suerte Quadri está bien y las consecuencias en este caso no fueron fatales. El Comité de Competición decidió sancionar con tres partidos a Corpas", recordó.

El segundo ejemplo lo vivió el propio Gerard Piqué en primera persona. En 2012, durante las semifinales de Champions League entre el Barcelona y el Chelsea, el central sufrió un fuerte choque con su propio portero, Víctor Valdés, que le dejó conmocionado y le obligó a ser trasladado al hospital. "Las consecuencias podrían haber sido peores de lo que fue al final. Fue mi propio portero quien lo hizo y no por eso Víctor Valdés es el culpable, ni mucho menos. Si hubiese sido peor tampoco lo hubiese sido", recordó.

Gerard Piqué y Víctor Valdés en la previa de un Clásico en el Santiago Bernabéu. / IMAGO

"Los humanos necesitamos culpar a alguien"

Piqué considera que la acción de Owono y Jesús de Miguel guarda paralelismos con aquel episodio que protagonizó junto a Valdés. Dos futbolistas que van hacia el balón, a gran velocidad y sin poder evitar el choque. "Es un portero y un jugador que van mirando la pelota los dos y chocan", resumió, antes de dejar una última reflexión sobre la necesidad de encontrar responsables cuando se producen tragedias de estas dimensiones.

"Los humanos muchas veces necesitamos culpar a alguien porque si no, no podemos comprender por qué pasa esto en un terreno de juego. Es un accidente", sentenció.