La IA pronostica quién ganará el derbi Sevilla - Betis: favorito, resultados probables y goleadores

La Inteligencia Artificial, consultada por ESTADIO Deportivo, vaticina un duelo cainita muy igualado con mínima ventaja para uno de los eternos rivales, pero con el 1-1 como el marcador más probable y sorprendiendo con algunos de los posibles protagonistas

Resta una semana para el primer derbi de la temporada, que se disputa el próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y los nervios empiezan a asomar en los dos barrios futbolísticos ante la imprevisibilidad de un choque al que, muchos años después, ambos llegan en puestos europeos.

Pese a que el Betis, cuarto, cuenta con una ventaja de ocho puntos sobre los nervionenses, sextos y con el factor campo a su favor, hasta a la Inteligencia Artificial le cuesta señalar a un claro favorito para este duelo cainita.

Mínima ventaja para el Sevilla según dos IA

Así, esta redacción ha consultado a dos aplicaciones diferentes de IA y ambas coinciden en la dificultad de predecir un ganador y vaticinan un partido muy igualado en el que conceden una mínima ventaja en porcentajes al Sevilla sobre la base, sobre todo, de que se juega en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

De esa forma, Gemini, que matiza que se trata de una estimación, no de una predicción cien por cien segura, le otorga al Sevilla un 36% de posibilidades, por el 32% del Betis y 31% de que el choque finalice con tablas.

ChatGPT, por su parte, otorga un 39% al Sevilla y un 37% al Betis, mientras que apuesta menos por un empate, con un 24% de opciones.

El empate a un tanto, el resultado más probable

Sin embargo, las dos IA señalan como el resultado más probable un empate, más concretamente el empate a un tanto, aunque con muy poco ventaja sobre victorias muy ajustadas de Sevilla o de Betis. De esa forma, Gemini le da un 12% de posibilidades al mencionado 1-1, mientras que el 1-0 cuenta con el 11% y el 0-1 con el 10% de oportunidades. Le sigue las tablas sin goles, con un 8%, mismo porcentaje que el 2-1, y por delante mínimamente del 1-2 para los verdiblancos, con un 7%.

Gemini le da un 12% de posibilidades al mencionado 1-1, mientras que el 1-0 cuenta con el 11% y el 0-1 con el 10% de oportunidades

ChaptGPT también señala el 1-1 y apunta como otros resultados más probables el 1-0 y el 2-1 para el Sevilla junto al 1-2 para el Betis, si bien cabe destacar que expresa su preferencia por un 2-2 vibrante aunque lo considere menos posible.

Los posibles goleadores: Isaac Romero, Correia, Bartra, Abde...

En cuanto a los goleadores, ambas aplicaciones de Inteligencia Artificial recurren a las estadísticas actuales y al estado de forma de los puntales para señalar a sus favoritos para ser protagonista en el duelo cainita.

En este sentido, Gemini apunta al máximo realizador sevillista, Isaac Romero como principal favorito para marcar en el derbi, mientras que hace lo propio con el Betis al elegir a Abde. No obstante, establece como alternativa a Cucho Hernández en el caso de que llegara al partido definitivamente.

Imago / Imago

Diversifica más ChatGPT, que también se decanta por Isaac Romero como primera opción, pero igualmente cita tanto a Félix Correia como a Lucas Stassin pese a la falta de gol del belga.

En el bando bético, sorprende un poco más, al decantarse por Isco por "su calidad para decidir partidos" y también por Marc Bartra, lo que no es demasiado sorprendente al ser el máximo realizador heliopolitano. Tampoco se olvida de Abde.