De la Fuente anuncia cuatro descartes contra Inglaterra y da a Lamine Yamal el '10' de España

El seleccionador perfila la convocatoria definitiva para el decisivo duelo de esta noche en el Metropolitano, donde la 'Roja' buscará cerrar la fase de grupos de la Nations League en lo más alto de su grupo para asegurar que el partido de vuelta de los cuartos de final sea en casa

El seleccionador perfila la convocatoria definitiva para el decisivo duelo de esta noche en el Metropolitano, donde la 'Roja' buscará cerrar la fase de grupos de la Nations League en lo más alto de su grupo para asegurar que el partido de vuelta de los cuartos de final sea en casa

La selección española afronta este domingo una de las citas más atractivas de este parón internacional. El combinado de Luis de la Fuente recibe a Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid, en un encuentro en el que está en juego la primera posición del grupo A3 de la Nations League. España, que ya tiene asegurada su clasificación para los cuartos de final después de ganar sus cinco primeros partidos, quiere poner el broche a esta fase con otra victoria ante una de las grandes potencias del fútbol europeo.

A la Selección le basta un empate para asegurar un primer puesto que le garantizaría jugar en España el partido de vuelta de cuartos de final allá por el mes de marzo de 2027, cuando se producirá el siguiente parón internacional.

Para el compromiso contra la selección de Harry Kane, el seleccionador ha tenido que realizar varios descartes hasta configurar la convocatoria definitiva. Cuatro futbolistas se han quedado fuera por decisión técnica, mientras que Alejandro Grimaldo tampoco estará disponible después de abandonar la concentración el sábado por un proceso vírico.

Los descartes de De la Fuente para medirse a Inglaterra

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado los jugadores que no estarán esta noche en el Metropolitano. De la Fuente ha tenido que prescindir de cuatro efectivos para completar la lista de convocados, en una decisión condicionada también por los regresos que se han producido en las últimas horas. Jorge de Frutos, Roberto Fernández, Jacobo Ramón y el bético Álvaro Valles son los descartes del seleccionador.

Jorge De Frutos es uno de los descartes de Luis de la Fuente para el partido contra Inglaterra. / Imago

La principal novedad es que se recuperan efectivos importantes para el encuentro ante los ingleses, después de que algunos futbolistas descansaran en el compromiso del pasado jueves frente a la República Checa. En esta ocasión, las modificaciones han provocado que dos delanteros pierdan su sitio en la convocatoria definitiva.

Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal vuelven a la lista tras su ausencia ante la República Checa el pasado jueves, por lo que De la Fuente ha optado por dejar sin dorsal a dos delanteros como el rayista De Frutos y el espanyolista Roberto Fernández.

El regreso de Aymeric Laporte al centro de la defensa hace que salga de la convocatoria Jacobo Ramón y Álvaro Valles también vuelve a quedarse fuera en su condición de cuarto portero, tal y como ya sucedió en Praga en el anterior encuentro de la selección. El guardameta heliopolitano se queda sin minutos tras su primera llamada internacional, por lo que regresa a Sevilla sin haber podido debutar con la Selección. En el encuentro ante República Checa, los descartados fueron Nico Williams, Laporte y Valles.

Lamine Yamal recupera el dorsal '10'

Una de las grandes noticias de la convocatoria está relacionada con Lamine Yamal. El futbolista del FC Barcelona, que no estuvo presente ante la República Checa, regresa directamente para asumir un dorsal muy especial: el número '10' de la selección española.

El joven extremo luce por primera vez un número que conoce bien del Barça pero que estrena oficialmente con la 'Roja' ya que sus anteriores propietarios habían sido Dani Olmo y en el último encuentro había pertenecido a Víctor Muñoz, que se queda precisamente con el '19' que llevaba Lamine con España. El de Rocafonda, que heredó el '10' del Barcelona en el verano de 2025, continúa ganando peso en el combinado nacional y esta noche volverá a lucir uno de los dorsales más emblemáticos del fútbol.

También regresa Mikel Oyarzabal, que recupera el número '21'. El delantero de la Real Sociedad es otro de los futbolistas que vuelven a estar disponibles para De la Fuente después de no participar en el encuentro de Praga. Marc Roca, que llevaba el '17', coge ahora el '3', mientras que Nico Williams vuelve al '17'.

Grimaldo, la única baja por enfermedad

La otra ausencia destacada es la de Alejandro Grimaldo. El lateral abandonó la concentración de la selección española el sábado después de presentar un cuadro febril y encontrarse indispuesto. De esta forma, no podrá participar en el encuentro ante Inglaterra.

Su baja se suma a las decisiones técnicas del seleccionador, que ha tenido que ajustar la convocatoria para afrontar un partido de máxima exigencia. España quiere conservar su condición de primera de grupo y llegar a los cuartos de final con las mejores sensaciones posibles.