Luis de la Fuente responde a Thomas Tuchel: "Decidle que en España no hay racismo. No somos racistas"

El entrenador de la Selección Española ha salido en defensa de la afición cuando se le ha recordado que el técnico inglés va a avisar sobre el protocolo contra el racismo antes del comienzo del partido correspondiente a la UEFA Nations League

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido que España va a jugar contra Inglaterra este domingo en donde se juega ser primera de su grupo en la UEFA Nations League. Una intervención que ha quedado marcada por la defensa que ha hecho el técnico a la afición española cuando ha sido preguntado por si hay racismo en el fútbol de España.

Luis de la Fuente ha sido contundente cuando se le ha recordado que Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, va a avisar sobre el protocolo contra el racismo antes del comienzo del partido. "Yo creo que no. Decidle a Tuchel que en España no hay racismo. Así de contundente. Exactamente igual que en Inglaterra. No somos racistas".

Luis de la Fuente analiza el partido contra Inglaterra y defiende al futbolista español

Luis de la Fuente ha defendido que para su gusto el futbolista español es mejor que el inglés. "Los futbolistas españoles me sorprende que, comparándoles con lo que se paga en Inglaterra, son baratísimos. Yo los veo mejores, en mi opinión. Cada uno en su mercado puede marcar los precios. ¿Los títulos? Cuando tienes muchas expectativas y no los consigues, es normal que lleguen dudas. En la última Eurocopa ha sido finalista, en el Mundial semifinalista... es que no es fácil. Y hay que valorar lo que consigue España".

El técnico español también ha explicado que el partido contra Inglaterra será duro. "Francia, Inglaterra, Portugal... hay muy poca diferencia. A un partido te puede ganar cualquiera. Ambos estamos en la cúspide del fútbol mundial. Es nuestro mejor momento en mucho tiempo".

Luis de la Fuente quita importancia a que Lamine Yamal se haya incorporado más tarde

Luis de la Fuente, por otro lado, ha vuelto a explicar qué ha pasado con Lamine Yamal, que se ha incorporado un poco más tarde por unas pequeñas molestias físicas. "No me enfado. Simplemente, dije que me molesta cuando no se dice la verdad. Creo que es la naturaleza humana. ¿Lamine? Está fantástico. Se ha recuperado perfectamente. El recibimiento que tuvieron tanto él como Mikel Oyarzabal fue espectacular. Dos miembros más de nuestra familia. Estamos felices de que estén así".

El entrenador de España no ha querido desvelar si Lamine Yamal será titular contra Inglaterra aunque todo apunta a que sí lo será. "Veremos si es titular. Pero si sale, es porque está en condiciones de jugar. No sé si los 90 minutos, eso te lo dice el partido. Le ha venido muy bien quitarse el viaje a Praga".

Luis de la Fuente ha explicado que los cinco descartes asumen la situación con naturalidad, aunque aún no los ha hecho saber. "Esto es cuestión de matemáticas. Somos 28 y solo puedo convocar a 23. Está totalmente asumido y lo llevamos naturalmente. Es la parte más desagradable decirles a cinco que no van vestirse mañana. Pero es parte de la profesión".

Luis de la Fuente, en la rueda de prensa previa al partido España - Inglaterra. / IMAGO

También ha valorado positivamente el momento de Fermín. "Ojalá meta tres. Pero hay otros jugadores que tampoco han marcado. Es un jugadorazo espectacular. Te da juego, llegada, profundidad... está en un momento fantástico, es tan versátil. No os confundáis: no es más importante el que sale del inicio, porque igual el partido se soluciona del 70 hacia delante. Y normalmente pasa".

Por último, Luis de la Fuente se ha centrado en seguir aumentando la racha de imbatibilidad de la Selección Española para continuar haciendo historia. "Yo creo que ya la ha marcado. En el futuro veremos si alguien supera estos registros. Pero hasta hoy, es la selección que más partidos lleva imbatida. Pero no nos quedamos aquí, queremos seguir mejorando y superando otros registros. Este equipo tiene mucha ambición. Con una ambición: el partido que afrontamos siempre es el último partido. Queremos seguir mejorando, porque el margen de mejora es amplísimo".