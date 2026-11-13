Alfon abre muy a su pesar la puerta de enero y Stassin se reivindica y se ofrece: "Juego y me va bien"

La baja de larga duración del extremo albaceteño permitirá al club nervionense darle de baja y reutilizar el 80% de su salario para reforzarse en el mercado invernal, al tiempo que el ariete belga se reivindica con la sub 21 de su país y entiende que el seleccionador de la absoluta debería confiar en él más pronto que tarde

Aunque ya no podrá darle salida ni obtener réditos por él, la grave lesión de Alfon González, que se pierda lo que resta de temporada por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, abre un poco más la puerta al mercado invernal, donde un José Ignacio Navarro bastante inspirado en verano tratará de rizar el rizo en la planificación para dotar al Sevilla FC de más argumentos deportivos para asegurar cuanto antes la permanencia en Primera división (teniendo en cuenta que lleva dos campañas salvándose del descenso por un punto) y consolidar su buen inicio de la 26/27 con unas aspiraciones europeas más sólidas. No en vano, los blanquirrojos marchan sextos con casi un tercio de LaLiga consumido.

Tratarán los responsables blanquirrojos de afinar la plantilla con algún adiós más que ensanche el margen salarial, con claros descartes como Fábio Cardoso o un Marcao Teixeira que, mientras siga de lesión en lesión, será difícil de encajar. Aunque precisamente la del central zurdo brasileño liberaría uno de los sueldos más altos y más dispares respecto a su aportación en el campo. A gente como los infrautilizados José Ángel Carmona y 'Peque' Fernández podría interesarle un cambio de aires, al tiempo que habrá que vigilar las posibles ofertas por un Miguel Sierra que se recupera de una grave dolencia en el hombro y por un Andrés Castrín que termina contrato en pocos meses y sigue, como hasta la fecha, sin renovar.

Peque manda sus mejores deseos a Alfon. / IG

El artículo 77 de la Normativa de Control Económico de LaLiga insuflaría dinero en las arcas

Como ocurriera el curso pasado con la prolongada lesión de Marcao (más la cesión remunerada de Alfon al Villarreal CF) para hacer hueco en enero a Neal Maupay, el Sevilla FC puede apelar de nuevo al artículo 77 de la Normativa de Control Económico de LaLiga, que establece que, cuando existe una baja superior a cuatro meses certificada la comisión médica del organismo que preside Javier Tebas, se puede reinvertir el 80% del salario pendiente (no altísimo, pero sí medio-alto al llegar libre) de percibir para incorporar a otro. No habría que retirar la licencia federativa del albaceteño, que podría reincorporarse si existen dorsales disponibles y se recupera a tiempo (asumiendo el club ese exceso en la ventana siguiente), aunque lo de Alfon va para largo por desgracia.

"El seleccionador hace sus elecciones y las respeto; tal vez la próxima"

"La temporada pasada sabía que era difícil que me convocaran, porque jugaba en la Ligue 2. Ahora es diferente, porque juego en el Sevilla FC y me va bien. Estamos sextos y, aunque estuve lesionado un tiempo, también estoy jugando allí. Como jugador, por supuesto, esperas lo máximo. Me habría gustado estar allí con los 'red devils', aunque el seleccionador nacional (Mark van Bommel), naturalmente, hace sus elecciones y las respeto. Ha elegido a Hugo Cuypers como delantero extra. Tal vez esté con la absoluta la próxima vez. Tomó su decisión y tengo que aceptarla", comentaba a los medios belgas Lucas Stassin, que repite con la sub 21, aunque ansía volver a promocionar tras su debut con los mayores la primavera pasada en un amistoso a las órdenes del destituido Rudi García.

Mientras tanto, el ex del ﻿Saint-Étienne se ha reivindicado con el segundo equipo belga, asistiendo en los dos tantos de esta noche (de ﻿Julien Durabville y ﻿Romeo Vermant﻿) en el amistoso ante ﻿Alemania sub 21 ﻿(que ganaron 1-2) y mandando un balón contra el palo que pudo ser su sexto gol en trece partidos con los '﻿diablotins﻿'. Disputó ﻿Lucas Stassin un total de ﻿81 minutos, siendo reservado los últimos por ﻿Gill Swerts﻿, que, curiosamente, no lo alineó como referencia arriba, sino como mediapunta.