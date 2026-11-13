Carlos Alcaraz, sobre Juan Carlos Ferrero: "No voy a mentir, será un poco extraño. Pero tengo muchas ganas de reencontrarme con él y poder hablar"

El tenista español, que parte como el gran favorito para ganar las ATP Finals, ha hablado sobre su antiguo entrenador y lo raro que le va a resultar verle con otro jugador, Ben Shelton. El murciano cree que su ex técnico hará un gran trabajo con el de Estados Unidos

Carlos Alcaraz, ganador de 7 Grand Slams y máximo favorito para proclamarse campeón de las ATP Finals, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del torneo. El tenista español ha aprovechado para restarle importancia a las molestias de rodilla y estomacales que le han impedido terminar de entrenar con Flavio Cobolli y ha vuelto a analizar la unión entre su ex entrenador Juan Carlos Ferrero y Ben Shelton, uno de sus grandes rivales en el circuito.

Carlos Alcaraz ha señalado que ganar las ATP Finals es un objetivo. "Evidentemente, es un objetivo muy importante para mí, pero no solo por tratarse del último torneo de la temporada. Desde principios de año, todos los jugadores trabajamos para alcanzar nuestro mejor nivel y conseguir la clasificación para poder estar aquí. Para mí sería un éxito enorme poder levantar este trofeo. Estoy trabajando muy bien, entrenando duro y preparando todo para llegar al torneo en las mejores condiciones posibles".

Carlos Alcaraz, durante el Masters 1000 de París. / IMAGO

El tenista español ha dicho que se encuentra bien y que las molestias en la rodilla derecha y estomacales ahora mismo carecen de importancia. "He disputado muchos partidos en muy pocos días y algunos han sido especialmente exigentes desde el punto de vista físico. Es normal que, después de tanto esfuerzo, aparezcan algunas molestias o pequeños problemas. Ahora mismo estoy ocupándome de ello y tomando precauciones. Me encuentro bien y simplemente voy a seguir cuidándome para llegar en las mejores condiciones posibles al torneo".

"Me encuentro bien y simplemente voy a seguir cuidándome para llegar en las mejores condiciones posibles al torneo"

Carlos Alcaraz analiza la unión entre Juan Carlos Ferrero y Ben Shelton y tiene ganas de hablar con su ex entrenador

Carlos Alcaraz también ha dicho que tiene ganas de ver a Juan Carlos Ferrero quien va a comenzar a entrenar a Ben Shelton. El murciano ha manifestado sus ganas de hablar con su antiguo técnico con el que rompió a finales del año 2025. "No voy a mentir, será un poco extraño. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, pero tengo muchas ganas de reencontrarme con él y poder hablar. Como ya dije cuando me preguntaron por ello en París, creo que va a hacer un gran trabajo con Ben Shelton".

Carlos Alcaraz ha apostado porque Juan Carlos Ferrero hará mejorar mucho a Ben Shelton mientras lo entrene. "Estoy convencido de que puede aportar muchas cosas a su tenis y ayudarle a mejorar como jugador. Me hace especial ilusión verle en el banquillo de Ben Shelton, observar cómo trabaja con él y comprobar qué aspectos de su juego consigue potenciar gracias a Juan Carlos Ferrero. Así que tengo muchas ganas de verle por aquí, charlar un rato con él, saludarle y, sobre todo, darle un abrazo enorme. Hace bastante tiempo que no nos vemos".

Carlos A﻿lcaraz ya dijo, cuando ganó el ATP 500 de Viena concretamente, que si se confirmaba la unión entre Juan Carlos Ferrero y Ben Shelton sería muy buena para el tenista de Estados Unidos. "Si es verdad, creo que será una gran incorporación para el equipo de Ben Shelton. Juan Carlos Ferrero lo va a hacer genial y lo va a ayudar muchísimo a subir aún más su nivel. Así que estaré atento a él".