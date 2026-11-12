Los dos tenistas españoles no se cruzarían hasta unas hipotéticas semifinales, por lo que, por ahora, no se verá el primer duelo entre ellos; Alcaraz debutará ante Tiafoe y Jódar, con Zverev

Carlos Alcaraz y Rafa Jódar ya conocen sus rivales en las ATP Finals, que arrancan este domingo en Turín y en las que estarán presentes los ocho mejores tenistas de la temporada.

Tras el sorteo celebrado este jueves en Turín, Alcaraz y Jódar ya saben que no podrán vivir en la fase de grupos su primer duelo y que sólo lo harían en el caso de que se cruzasen en unas hipotéticas semifinales o final.

Como es tradicional en este torneo de maestros, los ocho mejores se dividen en dos grupos, en los que se enfrentan todos contra todos. De ahí, los dos mejores de cada grupo pasan a las semifinales y se cruzan 'en aspa' para decidir los dos finalistas, que se jugarán el título el próximo 22 de noviembre.

Las ATP Finals son uno de los pocos grandes títulos que le faltan a Carlos Alcaraz, que quiere ganar este año, pese a que el puesto de primer cabeza de serie sea de Alexander Zverev. Pese a ello, el sorteo ha sido benévolo con el español y ya sabe que en la 'round robin' se cruzará con el ruso Daniil Medvedev, el italiano Flavio Cobolli y el francés Frances Tiafoe.

Rafa Jódar, por el lado de Zverev

Rafa Jódar, por su parte, le ha tocado en el camino del número uno del mundo, Alex Zverev, y además, también se enfrentará al futuro pupilo de Juan Carlos Ferrero, Ben Shelton, y al francés Arthur Fils, con el que ya se ha cruzado este año en tres ocasiones, con dos victorias para él (Washington y Canadá) y un triunfo para el galo (Godó). Con Zverev también se vio en Roland Garros -y perdió- mientras que a Ben Shelton nunca se ha enfrentado.

Rafa Jódar, en París / Imago

Alcaraz debutará ante Tiafoe, el tenista que por ranking aparece como el más débil de su grupo. Por esa misma razón, el primer enemigo de Jódar será Zverev.

La gran ausencia en esta Copa de Maestros será la del vigente campeón, un Jannik Sinner que no ha vuelto a jugar desde que ganara Wimbledon por una lesión de rodilla y que no podrá tampoco acabar el año como número uno por segunda temporada consecutiva.

El de San Cándido ganó la final del pasado año a Carlos Alcaraz (7-6 y 7-5), que apenas podrá recortarle puntos en el ranking aunque gane el torneo. No obstante, vencer le dejaría con sólo dos Master 1.000 por ganar entre los grandes torneos que existen en el circuito. París fue la última muesca del tenista murciano en otro de los torneos que tenía pendientes.

Así han quedado los grupos de las ATP Finals

Grupo John McEnroe Alexander Zverev Ben Shelton Arthur Fils Rafael Jódar

Grupo Ivan Lendl Carlos Alcaraz Daniil Medvedev Flavio Cobolli Frances Tiafoe