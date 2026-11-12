Materazzi, sobre el cabezazo de Zidane hace 20 años: "La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios de que no hubiera pasado nada"

El excentral de Italia, campeón del Mundo en 2006 ante la Francia de Zidane, ha recordado el famoso suceso que acabó con la expulsión del capitán galo, comparándolo con el fallecimiento del delantero del Tenerife...

Con motivo del Italia - Francia que se disputa esta noche en la Nations League, en el país transalpino han recordado aquella final del Mundial de 2006 que enfrentó a ambos países y acabaría ganando Italia, pero la que todos recuerdan por el cabezazo de Zinedine Zidane en el pecho de Marco Materazzi.

El excentral ha recordado que el reciente fallecimiento de Jesús de Miguel en el Tenerife - Andorra le ha hecho ver la suerte que él tuvo de no tener el mismo final. "La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios de que no hubiera pasado nada. En el caso de ese portero se habla de homicidio imprudente por una intervención durante el juego. ¿Y si me hubiera pasado a mí?", confiesa en una entrevista publicada este jueves en el periódico italiano La Gazzetta dello Sport.

Materazzi ha lamentado la muerte del futbolista de 30 años del Club Deportivo Tenerife, acaecida el 3 de noviembre, tras sufrir un día antes un fuerte impacto con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante un partido de LaLiga Hypermotion. Una tragedia por la que ha sido preguntado por el famoso cabezazo que recibió por parte de Zinedine Zidane hace veinte años, durante la prórroga de la final del Mundial de Alemania de 2006 entre Francia e Italia.

"En el caso de ese portero se habla de homicidio imprudente por una intervención durante el juego. ¿Y si me hubiera pasado a mí?"

El italiano asegura en la Gazzetta dello Sport que "nunca" ha tenido problemas de hacer la paz con el hoy seleccionador de Francia, que también ha declarado recientemente que no se siente orgulloso de aquella agresión.

Un intento de hacer las paces sin éxito

Sin embargo, parece que Marco Materazzi no termina de creerse mucho esas palabras de arrepentimiento del ahora seleccionador pues ya hubo intento de hacer las paces y luego el francés lo negó.

Todo ocurrió en noviembre de 2010 en la previa de un partido de Champions entre el Milan y Real Madrid en la ciudad italiana. "La ocasión se presentó, como es sabido. Noviembre de 2010, hotel Meliá de Milán, víspera del partido Milan - Real Madrid: salgo del hotel después de haber saludado a Mourinho y él está aparcando el coche en la parte trasera. Cuando me ve, se muestra un poco indeciso e incluso se da la vuelta, como para regresar por donde había venido. Pero yo voy hacia él, le estrecho la mano y le digo: 'Me alegra que nos encontremos aquí, donde nadie nos ve'", recordó.

A lo que Zidane le dijo: "Él me responde: 'No te preocupes, son cosas que pasan, cosas del pasado'". Aunque más tarde, el entonces futbolista del Real Madrid negaría aquel encuentro ante la prensa: "Lástima que después lo negara todo, diciendo que pensaba que yo era un aficionado. Es una pena. Hubo una oportunidad para hacer las paces, pero luego se echó atrás en todo".