Zidane, al borde de las lágrimas por la muerte de Jesús de Miguel: "Estoy extremadamente conmovido, ﻿espero que nunca en mi vida volvamos a ver esto"

El seleccionador francés quiso recordar el trágico fallecimiento del delantero del Tenerife y con la voz entrecortada se mostró muy empático con el club tinerfeño y la familia del futbolista

La muerte de Jesús de Miguel ha sacudido al mundo del fútbol. El fallecimiento del delantero del Tenerife ha traspasado las fronteras de nuestro país llenando de una profunda conmoción a todos los profesionales del fútbol y a sus aficionados.

Y entre ellos, Zinedine Zidane. El seleccionador francés ofreció hace un par de días la lista de convocados de los 'Bleus' para los compromisos frente a Italia y Turquía y durante su comparecencia habló sobre la trágica muerte de Jesús de Miguel, mostrándose especialmente afectado e incluso al borde de las lágrimas.

"Estoy triste por lo que pasó y extremadamente conmovido, son cosas que nos afectan a todos, se me pone la piel de gallina", reconoció el francés, que dedicó unos segundos al trágico suceso, esperando que no vuelva a repetirse en un campo de fútbol: "No nos gusta ver esto en un campo de fútbol. Estoy triste por la familia, espero que no volvamos a verlo. Espero que nunca en mi vida volvamos a ver esto en un campo".

Además, Zinedine Zidane quiso acordarse también de la familia del futbolista. "Es solo un mensaje que quiero transmitir y estoy especialmente triste por la familia porque no tenemos ni queremos ver eso en ningún caso", aseguró.

El Tenerife despide a Jesús de Miguel en el Heliodoro

Este fin de semana, el tinerfeñismo y el mundo del fútbol, representado por numerosas personalidades de este deporte, despidieron a Jesús de Miguel en un acto multitudinario cargado de emoción en el Heliodoro Rodríguez López.

Un estadio del que hace cinco días el atacante blanquiazul salió inconsciente y en ambulancia y falleció posteriormente en un hospital tras recibir un duro impacto del portero del Andorra Jesús Owono. Desde ese instante, el reloj se ha detenido para la familia del CD Tenerife, que decretó cinco días de luto y canceló toda su agenda para arropar a 'Demi' en el funeral oficiado el jueves en Navahermosa (Toledo) y este sábado en la que fue su casa desde que fichó por la entidad isleña en julio de 2025.

Además de sus compañeros de vestuario, visiblemente emocionados, participaron en el homenaje al malogrado futbolista directivos y jugadores de otros clubes españoles como Emilio Butragueño en representación del Real Madrid, Rafael Gordillo del Betis, Andoni Goikoetxea del Athletic Club o Marcos Senna del Villarreal. También asistió el presidente de la AFE, David Aganzo, una delegación de la UD Las Palmas con su presidente, Miguel Ángel Ramírez, al frente, y una representación de la clase política local.

El momento más emotivo llegó con el turno de intervenciones del capitán blanquiazul, Enric Gallego, el presidente de la entidad, Felipe Miñambres, y del máximo accionista, Rayco García. Enric Gallego leyó con lágrimas en los ojos y grandes dificultades un discurso en el que proclamó que 'Demi', al que "despedimos con el corazón roto", "siempre será uno de los nuestros". Más allá del futbolista, destacó las cualidades humanas de su compañero. "Si algo tenemos claro es que eras una persona muy especial (...) sencillo, discreto, natural y cercano, que no necesitaba llamar la atención ni ser protagonista", señaló.

El capitán blanquiazul dedicó unas palabras de apoyo a la mujer de De Miguel, María, a su hija Carla, y a sus padres: "Queremos que tengan presente que no estáis solos. Aquí tenéis una familia. Ahora toca estar juntos, jugar y dejarnos el alma por nosotros, por la afición, por la familia y sobre todo por ti, nuestro 'Demigol'. Que sientas que eres parte de esta familia y nunca vas a dejar de serlo".