Luis Rubiales y la fecha de su posible regreso al fútbol español

Tras aquel beso en la final del Mundial femenino de 2023, Luis Rubiales fue sancionado por la FIFA y la RFEF con tres años de inhabilitación, un periodo que está cerca de cumplirse y que posibilita el regreso del expresidente de la federación a un cargo dentro del mundo del fútbol

El próximo 17 de noviembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de Luis Rubiales. Quien fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol podría volver a aparecer dentro de algún organismo del fútbol español. Y es que ese día de noviembre, el 17, se levanta la sanción impuesta por el TAD a Luis Rubiales, que le ha tenido inhabilitado durante estos tres años.

Sancionado por la FIFA también

La Federación Española no fue la única en tomar medidas con Luis Rubiales por su comportamiento tras la victoria en el mundial femenino de 2023 celebrado por Australia y Nueva Zelanda; la FIFA también tomó cartas en el asunto. El máximo organismo del fútbol europeo también lo sancionó y lo inhabilitó durante tres años. Sanción que terminó el pasado 26 de agosto. Todo ello por aquel beso a Jennifer Hermoso. El propio Rubiales recurrió esta sanción, aunque sin mucho éxito.

No han parado las noticias sobre Rubiales en estos tres años

Durante estos tres años, el que fuera presidente de la RFEF ha tenido bastantes apariciones públicas para promocionar sus libros, dar charlas o realizar algunas entrevistas. De hecho, en algunas ocasiones o apariciones públicas ha sido increpado por algunos asistentes; inclusive su tío fue detenido tras tirarle varios huevos en un acto público donde presentaba su libro.

"Nos ha quitado la inauguración y ha puesto en peligro la final por una cuestión de ego", esas fueron las palabras de un expresidente que tanto luchó por ser sede del Mundial. Y es que Rubiales, a pesar de estar inhabilitado, siempre ha estado presente y activo, mojándose con temas de actualidad. Y al César lo que es del César, él fue quien apostó y trajo el mundial a España tras aquella mítica edición de 1982.

La decisión de Luis Rubiales

No sabemos la decisión que tomará Rubiales respecto a su futuro. Pero sí es cierto que ha destacado que le gustaría volver a trabajar. Aunque no sabemos si dentro de un despacho del fútbol español. Para eso habrá que esperar mínimo al 17 de noviembre, cuando termine su sanción. Por el momento, Luis Rubiales solo quiere tranquilidad para su familia. "Yo ahora mismo estoy enfocado en que se haga justicia, en mi familia, fundamentalmente en mis hijas; y en mis inversiones". Eso fue lo que dijo en una de sus últimas entrevistas.También resaltó que volver al fútbol español es algo complicado, o mejor dicho, algo más secundario. "No busco volver, busco justicia" , apostilló Luis Rubiales en una de sus entrevistas.