El Betis lidera una iniciativa solidaria para la familia de Jesús de Miguel

El conjunto verdiblanco, junto al Elche, ha puesto en marcha una subasta de las camisetas de los once titulares de ambos equipos en el Martínez Valero para recaudar fondos destinados a los familiares del futbolista del Tenerife, fallecido el pasado martes

El recuerdo de Jesús de Miguel estuvo muy presente el domingo en el Martínez Valero. El Elche y el Betis quisieron convertir el encuentro de la jornada 12 de LaLiga EA Sports en una nueva muestra de apoyo a la familia del futbolista del Tenerife, fallecido el pasado martes, y lo hicieron con una iniciativa que permitió transformar las camisetas de partido en ayuda económica para sus seres queridos.

Los dos clubes anunciaron una subasta solidaria con las equipaciones de los once jugadores que fueron titulares en cada equipo. Una iniciativa conjunta con la que buscaron recaudar fondos para la familia del delantero, que perdió la vida tras el trágico suceso ocurrido durante un encuentro de fútbol.

Los aficionados interesados tuvieron que esperar al final del partido para participar. La puja se abrió a través de la página web subasta.elchecf.es. Cada camiseta partió de un precio inicial de 50 euros y el plazo permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del lunes 9 de noviembre. De esta forma, los seguidores de ambos conjuntos tienen la oportunidad de hacerse con una prenda especial y, al mismo tiempo, colaborar con una causa solidaria.

La subasta fue el gesto más allá del terreno de juego de una jornada que ya había comenzado con un recuerdo especial para De Miguel. El Elche decidió modificar el protocolo habitual de salida de los equipos y prescindió de la reproducción de 'Aromas Ilicitanos', su tradicional himno, para que las dos aficiones pudieran compartir el homenaje.

Antes del inicio del partido, futbolistas y árbitros se reunieron alrededor del centro del campo, donde se depositó un ramo de flores, mientras el Martínez Valero guardó un minuto de silencio promovido por la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga. El videomarcador también proyectó imágenes dedicadas al jugador fallecido.

Pero el recuerdo no terminó con el pitido inicial. En la primera interrupción del juego a partir del minuto nueve, una referencia al dorsal que lucía Jesús de Miguel, los futbolistas de Elche.El homenaje a Jesús de Miguel se extendió durante todo el fin de semana por los campos del fútbol español. Desde el Sevilla-Alavés del viernes hasta los encuentros del sábado de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y la Liga F, los clubes guardaron minutos de silencio, depositaron ramos de flores y dedicaron una ovación en el minuto nueve, en recuerdo del dorsal que lucía el delantero. También hubo gestos sobre el césped: Catena levantó una camiseta de Osasuna con su nombre tras marcar ante el Athletic e Iker Luque le dedicó su gol con el Racing frente al Málaga. Una muestra de unión y cariño a la que se sumaron jugadores como Ante Budimir, que recordó a sus compañeros antes del partido que "No tenemos esta camiseta (de homenaje a Jesús) hoy por tenerla. Nos podía tocar a cualquiera", y Leo Román, que trasladó su apoyo a los familiares del futbolista.