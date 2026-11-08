MotoGP 2026 GP Qatar en directo | La carrera del Gran Premio de Qatar de motociclismo con Marc Márquez y Jorge Martín

Retransmisión en directo de la carrera del Gran Premio de Qatar 2026 de MotoGP, con la pelea entre Marc Márquez y Jorge Martín por el título mundial

¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo de la carrera del Gran Premio de Qatar 2026 de MotoGP , en la que Marc Márquez tiene la opción de proclamarse campeón del mundo por décima vez

Las opciones de Marc Márquez para ser campeón son pocas, ya que debe ganar y que Martín no puntúe; él asegura que aquí no toca y ya estará pensando en Portugal para hacerlo ante los suyos

En Moto3, David Almansa (KTM) ha logrado la victoria con autoridad , con Adrián Fernández (KTM) y Máximo Quiles (KTM) junto a él en el podio

Marc Márquez afronta la carrera larga del Gran Premio de Qatar de MotoGP con la posibilidad matemática de proclamarse campeón del mundo. No obstante, sólo lo haría con una carambola que pasaría por su victoria, algo posible, y porque Jorge Martín no puntuara, algo poco probable a tenor de los antecedentes del piloto madrileño.

El de San Sebastián de los Reyes demostró estar mucho mejor de su lesión y, pese a tener roto el radio, pudo rendir en el sprint hasta el punto de que peleó por la primera plaza, aunque luego perdiera la segunda con Di Giannantonio.

Eso da emoción a una carrera donde no estará Pecco Bagnaia. El piloto de Ducati, que salía quinto, tuvo un percance con Fermín Aldeguer, sufrió una dura caída y con dos fracturas en el pie derecho, se ausentará el fin de semana.

Había dudas con Marco Bezzecchi, que también sufrió una caída tras toparse con Marc Márquez en la lucha por la primera posición del Sprint. Sin embargo, el italiano está en perfectas condiciones físicas para competir. Y lo ha demostrado este mismo domingo por la mañana, ya que ha terminado en la segunda posición la sesión de Warm Up. En él, Fabio Di Giannantonio ha mostrado lo que viene ofreciendo todo el fin de semana, que está muy fuerte en Qatar.

Marc Márquez guarda fuerzas para lo importante

Marc Márquez sólo ha podido ser quinto, pero el español ha estado probando cosas de cara a la carrera y no ha buscado sus límites. Sí parece haber mejorado un Pedro Acosta que empezó muy atrás en este Gran Premio y que tuvo muchos problemas el viernes y el sábado.

Precisamente, Acosta podría ser el juez de la carrera, ya que Jorge Martín sale por detrás de él. El madrileño se las apañó en el sprint para subir desde la undécima posición a la cabeza de la carrera muy pronto. Y ahora tendrá que repetir en la carrera larga si no quiere dejarse muchos puntos con respecto a Marc Márquez.