Parrilla de salida del Gran Premio de Qatar 2026 de motociclismo con Marc Márquez 2º y Jorge Martín, 11º

Retransmisión en directo de la Clasificación del Gran Premio de Qatar 2026; Marc Márquez y Jorge Martín se juegan el Mundial de MotoGP con tres 'finales' electrizantes que comienzan aquí

¡Buenos días! Arrancamos con la retransmisión en directo de la Clasificación del Gran Premio de Qatar 2026 que se disputa en el Circuito Internacional de Lusail

Habrá emoción desde la Q1, pues Pedro Acosta tendrá que enfrentarse ahí a tres Ducati para estar en la ronda final

El séptimo puesto de Jorge Martín en la Práctica demuestra que está mucho mejor que en Malasia, donde ni intentó clasificarse para la Q2 antes de decidir, el sábado, abandonar y regresar a España

Marc Márquez ya está marcando su territorio desde el inicio en los entrenamientos libr es que se están disputando desde las 12:00 y que preceden a las dos tandas de Clasificación

Pecco Bagnaia empezó marcando el mejor tiempo antes de que lo superara Márquez, lo que confirma que las Ducati, también la suya, están rindiendo a un gran nivel en Qatar; malas noticias para Aprilia

Aunque no sea de MotoGP, donde el Mundial está que arde es en Moto2 y Manu González e izan Guevara están dándolo todo en Qatar. Sus posiciones en los últimos libres así lo confirman

Las Aprilia reaccionan y meten miedo al colocar sus cuatro motos en las cuatro primeras posiciones; esto no cuenta, pero la guerra psicológica está ahí. Tras ellas, Marc Márquez ha acabado quinto, justo detrás de... Jorge Martín

Pedro Acosta es el gran referente de esta Q1 que está a punto de comenzar. Aldeguer y Morbidello son sus grandes rivales para entrar en la Q2

Maverick Viñales ha sido el último en salir, cuando el resto de pilotos ya estaban a mitad de pista

Aparte de Viñales se han montado dos grupos, uno de cuatro pilotos liderado por Pedro Acosta y otro de tres que lidera Fermín Aldeguer

Iker Lecuona aprovecha el rebufo de Aldeguer para ponerse primero, pero Pedro Acosta ha hecho un gran últimno parcial y adelanta al valenciano; por ahora son los dos primeros tras el primer intento

Fermín Aldeguer se coloca segundo y deja fuera ahora mismo a su compañero Iker Lecuona; quien está muy lejos de todos ahora mismo es Viñales, que está sufriendo mucho

Los pilotos entran en boxes para cambiar neumáticos antes de hacer la segunda intentona, que marcará los dos pilotos que pasan a la Q2; en los primeros intentos, Pedro Acosta ha sido claramente el mejor

Cinco minutos para el final de esta Q1, hay estrategia en boxes también para ver cómo salen a pista los pilotos, tratando de coger uno u otro rebufo

¡Fermín Aldeguer hace el mejor tiempo! Un tiempo que le deja a cuatro décimas del récord del circuito marcado ayer y mejores que lo ofrecido en la FP3 celebrada justo antes

Franco Morbidelli se queda a una décima de Acosta, que ha visto peligrar su clasificación

Tiempo finalizado, pero aún están casi todos los pilotos en vuelta, por lo que aún podría haber cambios

Mejora Acosta y evita sorpresas. Los dos pilotos murcianos, Aldeguer y Acosta, pasan a la Q2, que arrancará en unos minutos

Sin tiempo para descansar, la Q1 arranca con todos los favoritos, con las Aprilia apretando y Marc Márquez buscando la sentencia. Cuatro Aprilia y cuatro Ducati estarán peleando por las primeras posiciones

Caída de Brad Binder en la primera curva, sin consecuencias, corre para tratar de llegar al box y salir con la segunda moto

¡RÉCORD A LA PRIMERA! Marc Márquez hace un 1:50.3 para mejorar el tiempo que hizo Di Gianantonio el día anterior

Pedro Acosta es de momento segundo, aunque las Aprilia se vieron condicionados por la caída de Binder, ya que sacaron bandera amarillas y les pilló a todos

A seis minutos para el final, os pilotos se marchan al box para cambiar neumáticos. Tras la primera pelea, así están las posiciones: Marco Bezzecchi, Marc Márquez, Raúl Fernández, Di Giannantonio y Pedro Acosta; Jorge Martín, por ahora, sólo es octavo, pero queda mucho

Jorge Martín ha cogido la referencia de su compañero, Bezzecchi, que podría llevarlo hasta las primeras posiciones

Marc Márquez ha venido haciendo el mejor tiempo toda la vuelta, pero ha fallado en el último tramo y se queda a dos décimas de Bezzecchi

Bezzechi mejora su mejor tiempo y corta , por lo que salvo que Marc Márquez mejore en la última vuelta, todo hace indicar que el italiano será el que logre la 'pole'

Se acaba esto con Bezzecchi, Márquez y Di Giannantonio en las tres primeras posiciones

Jorge Martín sólo puede ser undécimo, con lo que se complica aún más su pelea por el Mundial; el madrileño se ha quejado de Pedro Acosta le ha molestado, a ver qué dice dirección de carrera

Así queda la parilla de salida a la conclusión de la Q2

Marc Márquez va a estar bien acompañado en esta ocasión, con Di Giannantonio tercero y Pecco Bagnaia quinto; tres Aprilia y tres Ducati en las seis primeras posiciones

Marco Bezzecchi: "Era importante estar ahí y con un Marc Márquez tan rápido, aún más. Será difícil porque Marc es muy veloz. Trataremos de hacer una buena salida y de dar pelea"

Marc Márquez: "Viendo cómo había ido el entreno libre, la primera línea era el objetivo principal. Bezzecchi está a otro nivel este fin de semana. El objetivo es luchar con los demás por acabar segundo, Bezzecchi está tres décimas más rápido que el resto. No nos podemos despistar. Y a ver si le podemos ganar a Martín"

Hasta aquí todo. Recordar que el Sprint -al igual que la carrera de mañana- será a las 17:00 horas. Tendrán toda la información de lo que suceda en ED. Os dejamos con la parrilla de salida.

El desenlace del Mundial de MotoGP está que arde después de que Jorge Martín demostrara el viernes que está para luchar por los puntos en el Gran Premio de Qatar 2026 tras meterse de forma merecida en la Q2.

El piloto madrileño, que lo intentó hace una semana en Malasia y no pudo correr, acabó en Lusail entre los diez primeros de la Práctica y mete presión a un Marc Márquez que ha marcado diferencias desde el arranque, aunque luego se encontrara con un estratosférico Di Giannantonio.

'DiGia' estableció un nuevo récord del trazado qatarí al rodar en 1:50.406, con el que batió el registro del pasado año de Marc Márquez. El italiano hizo el recorrido 49 milésimas de segundo más rápido que el registro del nueve veces campeón del mundo.

La buena noticia para Marc Márquez es que las Ducati marchan muy bien en Qatar, ya que no sólo fue Di Giannantonio, sino que también, Pecco Bagnaia cuajó una gran Práctica y marcó el cuarto mejor tiempo. Entre las tres Ducati, sólo Bezzecchi (3º) se coló.

Jorge Martín no se rinde

Jorge Martín, pese a estar recuperándose todavía de su fractura del radio del brazo derecho, logró una más que meritoria séptima posición a poco más de seis décimas de segundo del piloto italiano.

El que tuvo un mal día fue Pedro Acosta, que sólo pudo ser 14º y que, por tanto, tendrá que jugársela en la Q1. Será una clasificación competida, pues no sólo está Acosta, sino que también están las Ducati de Aldeguer, Morbidelli y Lecuona.

Viendo el nivel de Jorge Martín en el Circuito Internacional de Lusail se intuye que el desenlace del Mundial se aplazará, como poco, a Portugal, pero Qatar será clave para saber si Marc Márquez lo encarrila o si habrá lucha hasta el final. Y todo empieza en la Clasificación...