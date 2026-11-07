Espanyol - Dépor: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido:

Eder Sarabia debuta en el RCDE Stadium ante el Deportivo de A Coruña. Los pericos tendrán la oportunidad de comenzar de cara un nuevo periodo en el club

El RCD Espanyol recibirá al Deportivo de A Coruña este sábado 7 de noviembre en el RCDE Stadium, partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports. El punto de mira estará en el debut del nuevo técnico blanquiazul, Eder Sarabia, quien pondrá su primera piedra en el camino delante de su nueva afición. Por su parte, el Deportivo de A Coruña tiene la oportunidad de seguir en buena dinámica tras ganar en casa al Osasuna. Además, se le suma el regreso de Aubameyang, quien protagonizó un inicio de liga brillante antes de lesionarse.

Eder Sarabia como protagonista

El conjunto perico trata de volver a conseguir de nuevo los tres puntos, esta vez en casa y con el estreno de su nuevo entrenador. El Espanyol logró vencer a domicilio al Villarreal CF con Sergio García como entrenador interino. En aquel encuentro, el conjunto blanquiazul tomó parte y mostró una cara opuesta a lo visto con Manolo González. Un equipo con más iniciativa de balón, compitió con carácter y contó con el protagonismo de varios canteranos que contribuyeron a conseguir la victoria.

Ahora, se abre una nueva etapa. Eder Sarabia toma las riendas del club con el objetivo de dar continuidad a las buenas sensaciones y consolidar un proyecto que le permita al Espanyol asentarse en la clasificación. Su primer reto será trasladar sus ideas al terreno de juego con jugadores dispares a su estilo y empezar con buen pie ante una afición que espera vivir la misma ilusión del pasado viernes ante el submarino amarillo.

El Deportivo en buena dinámica

El Deportivo de A Coruña afronta la visita al RCDE Stadium con la intención de dar continuidad a su último resultado. La victoria en casa frente a Osasuna ha reforzado las capacidades y la confianza del conjunto gallego, que aprovechará el buen momento para intentar ganar a domicilio.

El equipo deportivista tendrá que medirse a un Espanyol que estrenará entrenador y que tratará de aprovechar el factor campo y las ganas del primer partido para competir al máximo.

El regreso de Aubameyang

El protagonista del buen inicio liguero del Deportivo de A Coruña vuelve a los terrenos de juego. El pasado lunes ya tuvo unos minutos de cortesía para ir cogiendo ritmo de nuevo. Sin embargo, el encuentro de este sábado se presenta como una oportunidad para volver al once titular. El gabonés, antes de la lesión, logró 5 goles y 2 asistencias en tan solo 7 partidos, pero sufrió un contratiempo en el partido ante el Betis. El delantero se lesionó del menisco, lo que le ha mantenido fuera de juego este mes y medio de competición. El Dépor, tras su ausencia, cambió completamente la senda ganadora y no volvió a vencer hasta este pasado lunes. Esta vez, puede darse que el histórico delantero vuelva como titular ante el Espanyol.

El encuentro se presenta como una prueba exigente para ambos clubes. Los locales quieren iniciar una nueva etapa con victoria, mientras que los visitantes intentarán mantener la dinámica con el regreso de Aubameyang.

Alineaciones probables del Espanyol y el Deportivo

Espanyol: Fortuño; El Hilali, Drkusic, Cabrera, Hartman; Alejandro Santiago, Edu Expósito, Bauza, Bryan Zaragoza; Javi Hernández y Roberto Fernández.

Deportivo: Leo Román; Altimira, Gímenez, Loureiro, Quagliata; Luismi, Amatucci, Soriano, Yeremay; Nsongo y Aubameyang.

Horario y dónde ver el encuentro:

El encuentro entre el RCD Espanyol y el Deportivo de A Coruña se disputará este sábado 7 de noviembre en el RCDE Stadium. Se podrá disfrutar en televisión a través de DAZN y LaLiga TV Bar.