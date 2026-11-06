Batacazo de España en la lucha por la plaza extra de Champions: Real Sociedad, Sevilla, Athletic y Deportivo, pendientes

De los ocho equipos de LaLiga en liza, solo dos lograron vencer en la jornada europea, a lo que sumaron el empate donostiarra en la Europa League y hasta cinco derrotas, lo que provoca que nuestro país baje de la tercera a la sexta posición en el ranking

Aún queda mucha tela por cortar, pues nos encontramos en el ecuador de la Fase Liga de las diferentes competiciones continentales. Pero los resultados de esta última jornada han supuesto un batacazo para las aspiraciones de LaLiga de cara a conseguir una de las dos plazas extra de Champions que la UEFA concederá de cara a la 27/28, gracias al rendimiento de sus diferentes equipos en el presente curso. Un logro que España alcanzó en las dos últimas temporadas y que en estos momentos peligra seriamente.

Real Madrid y FC Barcelona contribuyen con 0,5 puntos

De los ocho conjuntos españoles en liza, solo dos han logrado ganar esta semana, ambos en Champions. Así, el Real Madrid y el FC Barcelona se consolidaron en el 'top 8', con billete directo a los octavos de final, tras vencer respectivamente al AEK de Atenas (2-3) y al Aston Villa (3-0). Eso supone cuatro puntos brutos, que dividido entre los ocho participantes de nuestro país en los torneos europeos deja la puntuación para la LaLiga en 0,5.

Pero ni Real Betis, ni Atlético de Madrid ni Villarreal lograron sumar más para la causa. Las derrotas ante Borussia Dortmund (2-1) y Bayern Múnich (0-2), respectivamente, mantienen a verdiblancos y colchoneros en el 'top' 24', lo que les llevaría a jugar una ronda intermedia, mientras que el aplastante 0-6 firmado por el PSG en La Cerámica deja al 'submarino amarillo' fuera de esa zona (28º) y en serio riesgo de caer eliminado, lo que mermaría las aspiraciones de España.

Solo 0,125 puntos en la Europa League y cero en la Conference League

Por su parte, en la Europa League no fueron mucho mejor las cosas este pasado jueves. La Real Sociedad solo fue capaz de empatar en Anoeta ante el Olympique de Lyon (1-1), añadiendo 0,125 puntos al global, mientras que el Celta de Vigo vio como el Union Saint-Gilloise remontaba en Balaídois (1-2) y le deja momentáneamente fuera del 'top 24' de la segunda competición continental, donde sí están los donostiarras (20º).

Además, el batacazo español se redondeó en la Conference League, donde el Getafe volvió a tropezar ante el Brighton en el Coliseum (0-1). De este modo, los azulones aún no conocen la victoria después de tres partidos y solo suman un punto que les deja en el 31º puesto, fuera del 'top 24' y al borde de la eliminación en un torneo cuya Fase Liga consta de seis jornadas.

España, con un 16% de posibilidades de lograr la plaza extra de Champions

Con todos estos resultados, España cae de la tercera a la sexta posición del ranking, que sigue liderando Inglaterra, seguido de Portugal, Bélgica, Alemania y Turquía. Con 7,875 puntos en su casillero, las predicciones de la cuenta especializada Football Rankings no son muy halagüeñas, pues solo conceden un 16% de posibilidades a LaLiga para obtener esa plaza extra de Champions que permitiría volver a contar con ocho equipos en Europa la próxima campaña, siendo los dos grandes favoritos la Premier League (95%) y la Bundesliga (41%).

Así está la situación en LaLiga

De todo ello están pendientes aquellos equipos con aspiraciones europeas como la Real Sociedad, que ocupa en estos momentos un quinto puesto en LaLiga que en las dos últimas campañas ha dado un billete de Champions, pero ahora mismo solo le valdría para repetir en la Europa League. El Sevilla FC, por su parte, es sexto, lo que valdría para ir a la Conference y no a la Europa League, mientras que en esa pelea también están el Athletic, en un séptimo lugar que por ahora no tiene pasaporte continental, y el Deportivo de la Coruña, octavo. Una posición hasta la podría llegar la lista de clasificados para Europa dependiendo también de lo que suceda en la Copa del Rey. Aunque, como sucede en los tres torneos comentados, aún queda mucha tela por cortar.