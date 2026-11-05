Alineaciones Sevilla - Alavés: alineación probable de Sevilla y Alavés en la jornada 12 de LaLiga

El Sevilla recibe al Alavés con cuatro bajas y dudas en el centro del campo para un once que presentará algunos retoques; Sánchez Flores, con solo dos ausencias

La jornada 12 se disputará finalmente este fin de semana tras la decisión tomada por LaLiga y el Sevilla la estrenará con el partido de este viernes contra el Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

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Una cita de enorme trascendencia para los blanquirrojos después del doloroso traspié contra el Getafe y con los alicientes extras del regreso a Nervión de Quique Sánchez-Flores, que salvó al Sevilla hace dos campañas, y el reencuentro de García Plaza con los vitorianos.

Para esta envite, García Plaza dispone finalmente de Isaac Romero, que se ha recuperado a tiempo, y también de Fofana y Kike Salas, entre algodones esta semana, pero pierde a dos futbolistas con respecto al Coliseum, el sancionado Manu Bueno y el lesionado Peque. Estas dos ausencias se suman a las consabidas de Miguel Sierra y Marcao.

Novedades en el once sevillista

Con estos mimbres, no se esperan muchas novedades en el once de García Plaza, pero sí que habrá algunas, pues incluso es probable que regrese a un centro del campo con tres hombres con un solo punta arriba.

En este sentido, la defensa permanecerá intacta a pesar de que el moronense ha dosificado cargas, con Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas y Suazo, mientras que en el centro del campo está garantizada la presencia de Agoumé y Fofana, si bien es probable que adelante la posición del parisino y Guridi acompañe contra su exequipo al franco-camerunés en el doble pivote, siempre y cuando vuelva al 4-3-2-1.

Vargas o Ejuke, la principal duda

En la izquierda Félix Correia se antoja intocable mientras que en la derecha vuelve el debate de si apostar por Ejuke o confiar en que Vargas pueda mostrar su mejor versión. Es posiblemente la mayor duda.

Arriba, el hecho de que Isaac Romero haya llegado justo deja la puerta casi cerrada a un 4-4-2 y lo más probable es que si parte con un solo ariete la responsabilidad ofensiva recaiga en Stassin, ahora mismo por delante de Ure aunque llegue menos goles. Si repite con dos arriba, formaría con el belga e Isaac.

El Alavés, con solo dos bajas

Por su parte, el Alavés se presenta en el Sánchez-Pizjuán tras el correctivo sufrido en el Camp Nou por 6-1, pero con todos sus futbolistas disponibles a excepción de los lesionados de larga duración Mikel Rodríguez y Facundo Garcés. Ahora mismo, los babazarros marchan duodécimos con dos puntos de renta sobre el descenso y a cinco del Sevilla.

Posibles onces:

Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Guridi; Ejuke o Vargas, Fofana, Félix Correia; y Stassin.

Alavés: Sivera; Ángel, Tenaglia, Koski, Jonny, Abde; Ibáñez, Blanco, Aleñá; Boyé y Mariano.