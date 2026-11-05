Tres buenas noticias, cuatro bajas y homenaje a Jesús de Miguel en la lista del Sevilla contra el Alavés

García Plaza dispondrá finalmente de Isaac Romero, pero dos futbolistas se caen con respecto al último partido de una lista que fue anunciada con un bonito gesto al futbolista fallecido

Minutos después de que LaLiga comunicara oficialmente que la jornada liguera no será suspendida más allá del aplazamiento de cuatro partidos por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, el Sevilla ha hecho oficial la lista para el partido contra el Alavés, que abre fuego este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Luis García Plaza, que era partidario de la suspensión, ha citado a 24 futbolistas en una lista que trae muy buenas noticias para los nervionenses tanto en cuanto han entrado todos los jugadores que han estado entre algodones en la presente semana.

Isaac Romero, Kike Salas y Fofana, listos

De hecho, Isaac Romero ha sido duda hasta última hora debido a unas molestias, pero esta mañana se ha entrenado con sus compañeros y finalmente llega tiempo para recibir al Alavés.

También se ha dosificado las carga de trabajo de Kike Salas y Fofana, ausentes en algunas sesiones semanales, pero forman parte de la convocatoria sin ningún problema y, salvo sorpresa, partirán de titulares contra los babazorros.

Por otro lado, Kochorashvili se ausentó en el entrenamiento de hoy al asistir al funeral de Jesús de Miguel, compañero suyo en el Castellón, si bien está en la convocatoria para el duelo de mañana viernes.

Cuatro bajas contra el Alavés

Por ende, las bajas vuelven a ser las mismas que en el partido contra el Getafe a excepción de Manu Bueno, que fue expulsado en la recta final por roja directa y se pierde este encuentro por sanción, y de Peque, que ha caído lesionado esta semana y estará un mes de baja por una dolencia muscular.

El resto de ausencias son las consabidas de los lesionados Miguel Sierra y Marcao. El extremo no volverá hasta el próximo año tras ser intervenido, mientras que el brasileño continúa con sus permanentes problemas físicos.

La lista incluye a dos futbolistas del filial, casos de Nico Guillén y de Iker Muñoz, que debutó en el primer equipo en el partido de la Copa del Rey, También está en la convocatoria Fábio Cardoso, que pese a ser un descarte tuvo minuto ante el Sporting Hortaleza y cuya presencia en las listas empieza a no ser extraño pese a que se espera su salida en enero.

Gesto emotivo con Jesús de Miguel en la convocatoria

Cabe destacar que en el anuncio de la convocatoria el Sevilla ha rendido un pequeño homenaje al fallecido Jesús de Miguel, al utilizar como fondo una camiseta del Sevilla con su nombre a la espalda.

La convocatoria completa del Sevilla para el partido de este viernes contra el Alavés: Odysseas, Fran González, Rafa Romero, Juan Iglesias, Carmona, Kike Salas, Fábio Cardoso, Sangante, Andrés Castrín, Iker Muñoz, Julio Díaz, Gabriel Suazo, Agoumé, Kochorashvili, Nico Guillén, Fofana, Jon Guridi, Alfon, Ejuke, Rubén Vargas, Félix Correia, Robbie Ure, Isaac Romero y Stassin.