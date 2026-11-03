Sergio Ramos se refugia en su finca de 44 hectáreas tras su exitosa inversión inmobiliaria en Madrid: "Una de las jornadas más especiales del año; tradiciones, familia y raíces"

El futbolista de Camas disfruta en su terreno de un día especial, junto a su familia, donde marcaron a los nuevos caballos de su yeguada tras conocer que una inversión de hace 15 años en Madrid está dando ahora muy buenos réditos

Sergio Ramos se encuentra ante un momento vital de su vida. El futbolista no ha anunciado oficialmente su adiós al fútbol y recientemente fue vinculado con el Getafe, pero lo cierto es que no juega un partido desde que acabara contrato con Rayados de Monterrey hace ya casi un año, en diciembre de 2025.

Desde entonces, Sergio Ramos ha estado potenciando su faceta empresarial y personal con proyectos que van mucho más allá del terreno deportivo. Uno de los ejemplos más destacados es La Alegría, su enorme finca de 44 hectáreas situada en Bollullos de la Mitación, cerca de Sevilla capital, que se ha convertido en uno de sus principales espacios de vida, desarrollo de nuevos proyectos y refugio en estos momentos.

De hecho, el futbolista ha publicado recientemente una fotografía en sus redes sociales donde puede presumir de su día a día, de lo que viene siendo una jornada con su familia y una de sus pasiones, su 'Yeguada SR4'. "Una de las jornadas más especiales del año: día de herradero en Yeguada SR4. Tradiciones, familia y raíces", escribía Ramos en la red social.

En las imágenes se puede ver como Sergio Ramos, sus hijos y familiares herrando a sus caballos, aunque para evitar malentendidos, el propio futbolista quiso matizar que no lo hacen con fuego, sino con una técnica mucho más avanzada que evita sufriemiento y estrés al animal: "Realizamos el marcado en frío con nitrógeno líquido. Una técnica moderna, avalada por veterinarios, que elimina las quemaduras térmicas del hierro tradicional y minimiza el estrés del animal, garantizando su máximo bienestar".

'La Alegría', su refugio personal y familiar

La propiedad cuenta con unas instalaciones de grandes dimensiones, entre las que destacan una vivienda principal de aproximadamente 12.000 metros cuadrados, piscina, lago artificial, campo de fútbol, pista de pádel, plaza de toros privada y diferentes espacios dedicados al ocio y al arte. Un entorno que combina el lujo con la arquitectura tradicional andaluza y que refleja la estrecha vinculación del futbolista con sus raíces.

Más allá de su dimensión residencial, la finca también está ligada a una de las grandes pasiones de Ramos: el mundo del caballo. A través de 'Yeguada SR4', el deportista ha impulsado un proyecto dedicado a la cría de caballos de pura raza española, en el que participa activamente. Esta iniciativa representa la unión entre una afición personal y una actividad con proyección empresarial, manteniendo además el vínculo con las tradiciones ecuestres andaluzas.

Del intento de compra del Sevilla al éxito inmobiliario

En paralelo, Sergio Ramos ha diversificado sus inversiones en distintos sectores. Su actividad empresarial incluye también iniciativas relacionadas con el mercado inmobiliario y la tecnología, con participaciones en proyectos como Fever, junto a Alejandro Sanz, una plataforma especializada en ocio y experiencias. También ha desarrollado operaciones inmobiliarias que, tras años de espera y dificultades administrativas, han terminado generando resultados económicos positivos.

El futbolista construyó un entramado empresarial mediante la sociedad Sermos 32 S.L. para gestionar operaciones inmobiliarias y ha tenido que espera 15 años para que empiece a ver rentabilidad en esos terrenos de 12.000 metros cuadrados que invirtió en el Ensanche de Vallecas, donde los beneficios alcanzaron los 281.000 euros tras años de pérdidas por la crisis económica y trabas burocráticas.

Otro de sus grandes movimientos empresariales fue el intento de adquirir una participación mayoritaria del Sevilla Fútbol Club, una operación valorada en torno a los 400 millones de euros que finalmente no llegó a materializarse.

A sus 40 años, Sergio Ramos parece afrontar una nueva etapa en la que el desarrollo empresarial, la familia y su pasión por el mundo ecuestre ocupan un lugar protagonista. La finca sevillana 'La Alegría' se presenta así no solo como una propiedad de grandes dimensiones, sino también como el reflejo de una nueva forma de entender su vida después del fútbol profesional.