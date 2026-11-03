Real Madrid - Panathinaikos: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la Euroliga 2026-2027

El Real Madrid, con sólo 12 jugadores tras perder a Campazzo, recibe al líder de la Euroliga, un Panathinaikos cargado de estrellas

Ante el líder y uno de los equipos más ricos fuera de la NBA y con lo justo. Así afronta el Real Madrid su duelo frente al Panathinaikos, que llega cargado de estrellas, entre ellas un Yabusele que es madridista declarado, pero que prefirió los millones al dejar la NBA a regresar a la casa blanca.

Si la pasada semana, el equipo blanco perdió por lesión a dos de sus mejores hombres, Maledon y Jantunen, ahora lo ha hecho también con un Campazzo que no estará ante los griegos tras lesionarse el domingo en el partido ante el Recoletas San Pablo Burgos. Estas ausencias dejan a Pedro Martínez con Andrés Feliz como único base sano, por lo que el dominicano tendrá que acumular más minutos de los habituales.

La única buena noticia en este sentido es el regreso de Nick Smith Jr tras unos días lesionado. El norteamericano podría ayudar a Feliz, pero aún estaba en pleno proceso de adaptación y no es la mejor opción. Quien sí tendrá que asumir más minutos entonces es un Sergio Llull que apenas había contado en este inicio de Euroliga, pero que, con 12 fichas, tiene el sitio asegurado en este partido.

"Ahora es una muy buena oportunidad para demostrar que la plantilla tiene capacidad para solventar o como mínimo para paliar estas bajas que son realmente importantes y también para los jugadores que menos jugaban. Estaban trabajando duro y ahora que el equipo los necesita puedan dar un paso adelante", señala Pedro Martínez. El entrenador madridista se refería así no sólo a Llull, sino a Olivier Sarr y a Max Shulga, que están contando poco en los primeros meses de la temporada.

Martínez tendrá que oponerse a otro veterano como Obradovic y a un equipo hecho para ganar la Euroliga. "Ellos son un equipo que también tiene jugadores muy rápidos como Sylvain Francisco o Kendrick Nunn. No sabría decir ahora hacia dónde va a ir el partido. Lo que sí que sé, seguro, es que es un equipo que juega muy físico y con defensa muy agresiva. Tenemos que estar preparados para dar una buena respuesta ante un equipo que tiene muchísimo atleticismo en todas las posiciones", analizaba sobre un Panathinaikos al que dejó el pasado año, con el Valencia Basket, fuera de su Final Four.

A qué hora es el Real Madrid - Panathinaikos de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2026-2027 entre el Real Madrid y el Panathinaikos, perteneciente a la jornada 10 de la fase regular de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este miércoles 4 de noviembre a partir de las 20:45 horas en el Movistar Arena de Madrid.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Panathinaikos de la Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Panathinaikos se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Real Madrid en casa se retransmitirá a través de M+ (dial 7) y M+Baloncesto (dial 66).

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