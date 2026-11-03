La Copa del Rey y la Copa de la Reina, suspendidas por el fallecimiento de Jesús de Miguel

La RFEF ha anunciado el aplazamiento de los encuentros previstos para este martes, además de cancelar la presentación del España sub-21-Japón en Almendralejo. La decisión llega tras conocerse la muerte del futbolista del Tenerife

El fútbol español se ha vestido de luto y la competición ha pasado a un segundo plano. El fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, ha llevado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a suspender los partidos de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina que estaban programados para este martes, 3 de noviembre. Una decisión adoptada como muestra de respeto hacia el futbolista y de apoyo a su entorno en estos momentos de dolor.

La medida afecta a dos encuentros que debían disputarse durante la jornada. En la competición masculina, el Anaitasuna tenía que recibir al Alavés y el CD Pamplona al SD Eibar, encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del torneo copero. Por su parte, en la Copa de la Reina, tenían previsto enfrentarse en la tercera ronda el Celta de Vigo y el Espanyol.

El organismo federativo también ha decidido cancelar la presentación oficial del encuentro que la selección española sub-21 disputará frente a Japón en Almendralejo. Se trata de otro de los actos previstos para este martes que queda suspendido tras conocerse la noticia de la muerte del jugador tinerfeño.

La RFEF ha confirmado que comunicará próximamente las nuevas fechas y los horarios de los encuentros aplazados. Por el momento, no hay una planificación alternativa para los dos compromisos coperos, por lo que los equipos implicados deberán esperar a que la Federación concrete cómo queda el calendario de sus respectivas competiciones.

En su comunicado, la institución ha trasladado también sus condolencias a todos los allegados del futbolista y al club canario. Este es el mensaje íntegro difundido por la Federación:

"Tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, y como muestra de respeto y solidaridad, la RFEF ha decretado la suspensión de los encuentros previstos para este martes, 3 de noviembre, correspondientes a la primera y tercera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre y Copa de la Reina Iberdrola, respectivamente.

Asimismo, también queda suspendida la presentación oficial en Almendralejo del partido de la Selección sub-21 ante Japón.

La RFEF informará en las próximas fechas sobre la nueva planificación de sus torneos y los horarios definitivos de los encuentros aplazados.

La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel, así como al conjunto tinerfeño y a toda su afición, en estos durísimos momentos".