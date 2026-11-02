Harry Kane: "Cuando crecí la selección española siempre me impresionó, ganando la Eurocopa y el Mundial; nunca tuve la posibilidad de jugar en España, me habría gustado"

El delantero del Bayern de Múnich llega al Metropolitano dispuesto a olvidar su último partido ahí, la final de Champions perdida con el Tottenham: "No es el recuerdo más bonito de mi vida"

Harry Kane será este martes la principal amenaza ofensiva del Bayern de Múnich en el Metropolitano. El flamante 'Balón de Oro' ha agradecido los elogios de Diego Pablo Simeone en la previa del encuentro y espera un partido muy duro ante el Atlético de Madrid.

"Va a ser un partido muy, muy difícil. Sabemos lo peligroso que puede ser en ataque el Atlético de Madrid, en las transiciones, en defensa, porque pueden ser muy compactos y son físicamente muy fuertes. Nos van a presionar mucho, sobre todo en su estadio. Tenemos que estar preparados para un gran duelo. Son un gran equipo en ataque y lo han demostrado en los últimos años. Hay muchos jugadores en ataque. No les subestimamos. Sabemos sus puntos fuertes. Tenemos que hacerlo todo bien para ganar", ha reconocido.

La competitividad del Atlético

"El Atlético es un equipo muy fuerte. Le he visto muy fuerte en la Liga de Campeones y en LaLiga, que compite con el Barcelona y el Real Madrid. Siempre mostró un gran rendimiento, con mucha consistencia, con un entrenador que lleva muchos años aquí y, con balón y sin él, siempre tienen una idea muy clara. Ha mejorado y ha impresionado. Tengo mucho respeto por él".

Las palabras de Diego Simeone

"Gracias por sus palabras. Es uno de los mejores entrenadores de los últimos tiempos. Unas palabras de una persona así me ponen muy orgulloso. Yo creo que el Balón de Oro mío ha sido con un recorrido un poco diferente a los otros, con mucho trabajo, resiliencia y con todo eso he podido llegar hasta aquí".

Perdió una final de Champions en el Metropolitano

"No es el recuerdo más bonito de mi vida, pero tengo muchas ganas de volver a este estadio, porque es increíble y los aficionados lo dan todo. Me encanta poder experimentar algo así. Espero que este martes logremos crear algo especial aquí".

La ausencia de Kompany

"Claro que echamos de menos a nuestro entrenador y a jugadores importantes, pero tenemos que creer en nosotros y todavía tenemos un largo camino en esta temporada, más después de ese empate (2-2 con el Borussia Dortmund, el pasado sábado), que tuvimos para marcar más goles. Estamos haciendo un buen trabajo. Este martes es un partido importante".

Su conversación con Mourinho

"Estaba en un momento de mi carrera que pensé que había llegado a un nivel alto, pero sabía o pensaba que podía llegar aún más lejos. Viendo los partidos del Bayern ganando títulos pensé que todavía podía llegar a un nivel todavía más alto. Esa conversación fue sobre todo sobre el potencial al que podía llegar y mejorar. José me ayudó mucho. Yo creo que he cambiado un poco mi juego desde entonces. Llegar al Bayern me llevó a un nivel aún más alto".

Balón de Oro o la Champions

"Los trofeos con el equipo son muy importantes en este deporte. El Balón de Oro ha sido uno de los mejores sentimientos que he tenido en mi vida, fue una noche muy especial, pero ganar una Liga de Campeones sería increíble. Me gustaría tener las dos".

Le hubiera gustado jugar en España

"Claro que cuando crecí la selección española siempre me impresionó, ganando la Eurocopa y el Mundial. También el Barcelona y el Real Madrid, con Messi, Ronaldo y jugadores así tan grandes. El fútbol español siempre ha sido de un nivel top. Nunca, realmente, he tenido la posibilidad de jugar aquí, en España. Si hubiera sido posible en el pasado, obviamente me habría gustado, pero no tuve esa oportunidad. Cada camino te lleva a un destino y ha sido muy exitoso mi camino en el Bayern Múnich, así que estoy muy contento".

Su renovación con el Bayern

"Se trata solamente de algunos días. Hemos tenido muchas y muy buenas conversaciones últimamente. Estamos muy, muy cerca. Quedan detalles. Es lo mismo en cada contrato. No se trata de nada importante, pero sí hay muchos detalles en cada contrato. Solamente eso. Los abogados lo tienen que solucionar y van a ser días. Espero poder llegar a un acuerdo pronto".