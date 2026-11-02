Luis Enrique, técnico del PSG: "Ahora todo el mundo cree que yo soy un elegido, un 'special one', pero lo que consigues te lo labras en tu camino"

El preparador asturiano ha elogiado a Íñigo Pérez, al que ha echado un capote asegurando que está ante un proyecto nuevo y necesita confianza

Luis Enrique, técnico del París Saint-Germain, ha comparecido este martes en la sala de prensa de La Cerámica, donde este miércoles jugará frente al Villarreal en la Champions League, un equipo que a su juicio ha merecido mejores resultados por su juego. "Es verdad que han tenido un calendario complicado con cuatro primeros partidos de esta competición de alto nivel, tienen un buen equipo, con un muy buen entrenador y mañana vamos a demostrar desde el primer minuto que estamos listos y que tenemos esa ambición para ganar el partido", ha explicado el asturiano.

Noticias Relacionadas Íñigo Pérez: se deshace en elogios hacia Luis Enrique

Viene de varios buenos resultados

"Basado en los resultados que hemos cosechado últimamente, si por eso crees que te va a ayudar a ganar mañana estás cayendo en un gran error. Necesitamos mostrarnos ambiciosos y tener la cualidad de trabajar duro y correr mucho mañana ante un buen Villarreal. Ellos han tenido un calendario duro en sus primeros partidos ante muy buenos equipos. Ellos son un buen equipo con un muy buen entrenador. Necesitamos estar preparados desde el primer minuto mañana. Ningún resultado del pasado tiene impacto en lo que vaya a pasar mañana".

Mantener la ambición

"Creo que cada día que pasa toda la gente que está alrededor y también la del club tiene la misma atención y la misma ambición que nosotros, y creo que eso es lo más positivo, sabiendo que estamos en un club diferente. La verdad es que estoy muy cómodo aquí".

Qué partido espera ante el Villarreal

"No hemos planificado este partido como diferente a cualquier otro. Es igual, son puntos muy importantes. Da igual la competición, da igual el jugador que esté jugando, intentamos ser mejores. Queremos demostrar nuestro nivel en un estadio en el que puedes sentir la esencia del fútbol ante un buen equipo que nos lo pondrá difícil y donde será difícil superar su presión y su defensa. Es el tipo de duelo que me gusta".

Récord de 10 triunfos consecutivos

"Es bueno escuchar que has cambiado cosas para mejor. Espero que el balance sea positivo. Hay que saber que no eres malo por perder algún partido ni un genio cuando ganas 10 partidos consecutivos. No es la forma de trabajar. Sólo estamos concentrados en lo que viene, en pensar que hoy hemos entrenado bien. Cuando estás en una buena situación como esta, que somos sólidos, es porque estamos en un buen club detrás de mí con grandes jugadores y una gran colectividad. Estoy muy contento".

La última derrota del Villarreal en Liga

"Cuando apuestas por un técnico joven que llega con nuevas ideas, por supuesto que habrá derrotas durante el proceso. Son lecciones de las que aprender y darle la vuelta. Cuando analizo al Villarreal, es un equipo al inicio de un proyecto, pero veo cosas buenas. Espero que mañana no estén bien porque queremos ganar. Han comenzado ante cuatro oponentes fuertes, pero los próximos cuatro son de menor nivel".

Un mensaje para Íñigo Pérez

"Sabemos que en el fútbol mandan los resultados. Íñigo ha demostrado quién es cada vez que habla en público y que lidera con el ejemplo. Tiene todo lo necesario para ser un gran técnico. Lo más importante en la vida es mantenerte fiel a tus ideales. No perder tu identidad por perder. Yo he tenido éxito, he perdido y he pasado por momentos duros. Ahora todo el mundo cree que yo soy un elegido, un 'special one', pero lo que consigues te lo labras en tu camino. Tendrá altos y bajos, es un largo camino con cosas buenas y malas. estoy convencido de que tendrá una gran carrera por delante".