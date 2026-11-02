Sadiq Jackson revoluciona Valencia desde lejos

El delantero nigeriano volvió a decidir un partido para el Valencia con su gol ante el Elche y se ha hecho viral con un divertido vídeo creado con IA y publicado en sus redes sociales

Umar Sadiq ha encontrado una curiosa manera de seguir dando que hablar en Valencia incluso cuando no está sobre el césped. El delantero nigeriano se ha convertido en protagonista de las redes sociales gracias a un vídeo generado con inteligencia artificial en el que aparece vestido con la camiseta valencianista y bailando en pleno videoclip de 'Thriller', el mítico tema de Michael Jackson. Una escena tan surrealista como llamativa que se ha viralizado y que ha terminado convirtiendo al atacante en una especie de 'Sadiq Jackson'.

La publicación llega, además, en un momento especialmente oportuno para el futbolista. Después de dos meses apartado por una lesión, el delantero regresó este domingo a los terrenos de juego y lo hizo de la mejor manera posible, marcando el gol que permitió al Valencia llevarse los tres puntos en el derbi ante el Elche (0-1). Sadiq saltó al campo en el minuto 61, sustituyendo a Maffeo, y apenas ocho minutos después aprovechó una asistencia de Arnaut Danjuma para decidir el encuentro.

Un regreso con impacto inmediato que vuelve a poner de manifiesto la importancia que tienen sus goles para el conjunto che. El tanto del Martínez Valero eleva a once su cuenta realizadora con el Valencia desde su llegada, nueve de ellos conseguidos lejos de Mestalla. Y hay un dato que explica todavía mejor su influencia: sus dianas han proporcionado ya trece puntos al equipo.

No es casualidad que el nigeriano se haya convertido en un recurso especialmente valioso cuando juega como visitante. De sus nueve tantos a domicilio, únicamente uno no tuvo premio en forma de puntos. Fue el que anotó esta temporada en Riazor, en la derrota por 3-1 ante el Deportivo de A Coruña, que supuso además el primer gol valencianista del curso. En el resto de partidos en los que vio puerta lejos de casa el balance fue de tres victorias y cuatro empates.

Su historial incluye actuaciones de peso en algunos escenarios complicados. La pasada temporada marcó en San Mamés para contribuir al triunfo por 0-2 ante el Athletic, también vio puerta en la victoria frente al Levante por idéntico resultado y rescató un empate en Mallorca (1-1). En su primera etapa como valencianista, dejó su sello en La Cerámica (1-1), firmó un doblete en El Sadar ante Osasuna (3-3) y marcó en Vallecas (1-1).

Curiosamente, sus dos únicos goles ante la afición de Mestalla también acabaron con victoria. Ocurrió frente al Valladolid (2-1), en la temporada 2024/2025, y ante el Girona (2-1), en el curso siguiente.

Así que Sadiq tiene motivos para sonreír. Ha regresado de una lesión con un gol decisivo, sigue demostrando que sus tantos tienen un valor especial lejos de Valencia y, mientras tanto, también se ha ganado un hueco en las redes sociales convertido en protagonista de 'Thriller'.