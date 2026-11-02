Javier Aguirre y su charla clave para resucitar al Valencia: "Otra vez me habría cagado en sus muertos"

El técnico mexicano logró su primera victoria en el banquillo del conjunto che, que sigue pese a todo en puestos de descenso, llegando a temer por un 0-1 ante el Elche que resultó sin duda balsámico

A la cuarta fue la vencida. El Valencia sigue en puestos de descenso, pero la victoria por la mínima en el feudo del Elche, la primera de Javier Aguirre en el banquillo che, resultó sin duda balsámica. El equipo de Mestalla evitó quedarse descolgado en una pelea muy igualada en la que ahora figura a un punto de la salvación y a solo tres del octavo clasificado, lo que muestra a las claras lo apretada que está LaLiga.

Un tanto de Umar Sadiq mediada la segunda mitad bastó para llevarse el botín completo del Martínez Valero. Aunque la imagen hasta el descanso no estaba siendo la mejor. Por ello, el técnico mexicano se puso serio en el vestuario para darle una charla a sus jugadores que resultó clave a la postre, dando un paso al frente para jugar tener ganar la posesión y jugar más en campo rival.

La charla de Aguirre en el vestuario: "No parecemos un equipo de Primera"

"Hablamos de que perdíamos la pelota muy fácilmente. En la primera parte era 'pum, pum, pum'... Y eso genera mucho agobio. El Elche te lleva de un lado a otro y te mete centros. Estábamos muy agobiados. Les dije que estuvieran tranquilos, que jugaran, que buscaran un pase de seguridad. Recuperar la pelota, pase de seguridad, tres pases... Demos tres pases, que no parecemos un equipo de Primera División... pero los chicos entendieron que ese era el camino. Luego los cambios ayudaron, efectivamente, y dimos ese paso adelante", admitió en Movistar+.

Con el recuerda de la derrota ante el Villarreal: "Casi nos vacunan en el minuto 96"

Para el 'Vasco', en cualquier caso, la línea de trabajo está marcada desde el primer día que llegó y considera que en otras ocasiones el triunfo se escapó por detalles. "Los cuatro partidos han sido muy parecidos, es muy difícil ganar en la Liga española. Pudimos hacer el 0-2. La victoria te da congruencia entre lo que se trabaja y lo que sucede. Es importante para resarcirnos de la última derrota. Ganó el Espanyol, el Getafe, viene el Madrid a casa... El último resultado nos hizo mucho daño. Ha sido una semana dura, pero los chicos tienen muchas ganas. Es un paso adelante”, afirmó.

Al técnico azteca no se le quita del todo de la cabeza la dura derrota ante el Villarreal. Es más cree que no hubo mucha diferencia entre un partido y otro, sacando a relucir su llamativa forma de expresarse ante los medios cuando fue cuestionado por ello. "¿Diferencia? Muy poca porque casi nos vacunan en el 96′, me hubiera cagado en sus muertos", afirmó para acabar su rueda de prensa.

La apuesta por Umar Sadiq: "Lo iba a poner por narices"

Antes de ello, Aguirre elogió la figura de Umar Sadiq, que regresó a la lista una vez recuperado de su lesión para gozar de media hora y anotar su segundo tanto del curso en cuatro partidos, desvelando que ha sido él mismo quien ha apretado para que el nigeriano esté ya de vuelta. “Sadiq tiene esa calidad que hoy mostró, tiene gol. La vuelta de Sadiq es muy importante. Los doctores eran más conservadores. Yo en la previa dije que si lo necesitaba lo iba a poner, por narices. Salió bien afortunadamente. Y ahora hay que mimarlo para que siga su recuperación”, avanzó.

Pasa de la posible agresión a Dani Raba: "En el vestuario brincó"

Por otro lado, el preparador valencianista no se quiso referirse a la acción en la que Dani Raba recibió un golpe de Redondo que bien pudo ser roja directa, aunque no se señaló nada. “No hablo de los árbitros. Ahí está la hemeroteca. Ellos no hablan de mí, yo no tengo derecho a hablar de ellos. En el vestuario brincó, yo creo que está bien”, zanjó