El CTA reconoce el error del VAR en el Valencia - Villarreal: "No debió intervenir"

El CTA ha reconocido que el VAR se equivocó al intervenir en el penalti señalado a Renato Veiga sobre Dani Raba en el Valencia - Villarreal. El organismo considera que debía prevalecer la decisión inicial de Alejandro Quintero González, aunque no se ha pronunciado sobre las expulsiones de Pape Gueye y Elliot

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha vuelto a poner el foco sobre una de las acciones más polémicas del derbi entre el Valencia y el Villarreal. En su espacio ‘Tiempo de Revisión’, el organismo ha analizado el penalti señalado a Renato Veiga sobre Dani Raba y ha concluido que el VAR no debió intervenir, ya que la decisión inicial del colegiado de campo tenía que haberse mantenido.

La jugada se produjo pasada la media hora de partido en Mestalla. Dani Raba consiguió regatear a Renato Veiga dentro del área y cayó después de que el defensa del Villarreal le pisara. Alejandro Quintero González, árbitro principal del encuentro, no apreció inicialmente una infracción suficiente para señalar la pena máxima y pidió al atacante valencianista que se levantara.

Sin embargo, desde la sala VOR, José Antonio López Toca recomendó revisar la acción en el monitor. Tras observar las imágenes, Quintero González cambió su decisión, señaló penalti a favor del Valencia y mostró tarjeta amarilla a Renato Veiga. Pepelu transformó la pena máxima y adelantó al conjunto local en un encuentro que el Villarreal acabaría remontando en los últimos minutos.

El CTA habla de una acción con "elevada carga interpretativa"

En su explicación, el Comité Técnico de Árbitros reconoce que Raba regatea a Renato Veiga y que el defensa pisa al atacante, pero considera que la jugada no reunía las condiciones necesarias para que el VAR corrigiera la decisión tomada sobre el césped.

El organismo define la acción como una situación de "causa-efecto, con elevada carga interpretativa". Esa valoración es la clave de su análisis: al tratarse de una jugada en la que existía margen para la interpretación arbitral, la sala VOR no debía recomendar una revisión que terminara modificando el criterio inicial del colegiado. La conclusión del CTA es clara: "La decisión del árbitro debe prevalecer. El VAR no debió intervenir". De esta forma, el organismo señala que Quintero González tenía que haber mantenido su decisión de no señalar penalti, en lugar de cambiarla tras acudir al monitor.

Un penalti que pudo cambiar el derbi

La decisión tuvo una incidencia directa en el marcador. Pepelu convirtió el lanzamiento desde los once metros y permitió al Valencia ponerse por delante en Mestalla, en un partido que terminó con victoria del Villarreal por 1-2 gracias a su remontada en los últimos minutos.

El desenlace no resta importancia a la rectificación del organismo arbitral, que considera que la intervención del VAR no estuvo justificada en esta acción. El análisis pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre los límites de la tecnología y la diferencia entre una jugada que admite distintas interpretaciones y un error claro y manifiesto que justifique la revisión.

Por el momento, el pronunciamiento del CTA se centra en la acción del penalti sobre Dani Raba. El organismo no entró en este análisis en las expulsiones de Pape Gueye y Elliot, otras dos decisiones arbitrales relacionadas con el encuentro.