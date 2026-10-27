Javier Aguirre se toma muy en serio la Copa del Rey con el Valencia: "Ya llegué a dos finales y estoy con la espinita"

El técnico mexicano asegura que el torneo del KO "nunca estorba" y espera que no solo sirva para lograr su primer triunfo al frente del conjunto che, sino como punto de inflexión de cara a LaLiga

Después de tres partidos al frente del Valencia sin conocer la victoria, con dos empates y una derrota en la última jornada contra el Villarreal, Javier Aguirre afronta la Copa del Rey con ganas de lograr su primer triunfo en el banquillo che y lograr un punto de inflexión en Mestalla, ante el modesto Tavernes, para comenzar también la esperada reacción en LaLiga.

"La Copa nunca estorba. Somos un club que necesita en ambas competiciones dar la cara, no lo hemos hecho en Liga, estamos con un déficit de números, y la Copa la afrontamos con la misma ilusión que tenemos ya de reengancharnos a la Liga. Estamos con muchas ganas de mejorar, trabajar, que llegue el primer triunfo. Son números muy pobres para una afición tan entregada y noble como la nuestra. Trataremos la Copa con la máxima seriedad y que nos sirva para Liga”, explicó el entrenador mexicano.

Además, pese a la diferencia de categoría con su rival, que milita en la Lliga Comunitat FFCV, el ex seleccionador azteca insistió en que deben jugar el partido con el máximo respeto: “Saldremos al campo con el mejor equipo posible, con la mayor seriedad posible y trataremos de hacer un buen partido, que nos sirva de cara al domingo”.

“El club entiende que nos urge mejorar los números, no debemos estar con estos números tan pobres, la Copa nos viene bien para darle vida a los jugadores que tengo, mantener en forma y movimiento a todo el mundo. Muchas Copas tiene el Valencia y es una competencia que hace no mucho ganaron y esperemos empezar con el pie derecho. Es una parte medular concienciar al jugador de que si te relajas y subestimas al rival te puedes llevar una sorpresa. Tienes todo por perder y ganar, el rival tiene todo por ganar y nada por perder, es una fiesta para ellos y así hay que verlo. En esa misma medida tenemos que ser responsables de nuestros actos, respetuosos y jugar lo mejor posible”, agregó.

Además, 'el Vasco' avisó que “reprenderá” a aquel que “esté tonteando” con algún túnel o sombrerito y avanzó que hará rotaciones. El mexicano afirmó que dará descanso a jugadores titulares y abrió la puerta a la entrada de canteranos en el once, pero no quiso hablar de un posible cambio en la portería.

El posible relevo en la portería y la oportunidad para los canteranos

“Habitual no es nada, son momentos de los jugadores, de los entrenadores… Cada uno hace su librito. Llevo tres partidos y en los tres ha jugado Dimitrievski. Estoy contento con los tres y están los tres en posibilidad de jugar. El librito se va a quedar en casa, están los tres para poder jugar y veremos quién va a jugar”, apuntó sobre la portería, mientras que sobre los canteranos dijo que “llevamos cuatro o cinco jugadores del filial e intentaremos que tengan participación”.

Las dos finales perdidas con Mallorca y Osasuna

Asimismo, Aguirre reconoció que particularmente tiene “mucha ilusión” por la Copa del Rey. “A dos finales he llegado con equipos en papel de inferiores, Mallorca inferior que Athletic y Osasuna inferior que Betis, y perdí las dos, una en tiempo extra y otra en penaltis, y estoy con la espinita”, añadió.

“Esta posibilidad que se nos presenta a partir de mañana es una buena posibilidad. Empezamos todos de cero, somos más de cien, iremos reduciendo y a ver hasta dónde llegamos. Tengo mucha ilusión por la Copa, no sabía el calificativo de bronco para el Valencia, sí el de copero. Hay que dar el primer pasito mañana”, zanjó.

La respuesta a Guido Rodríguez

Por otro lado, Aguirre también respondió a las palabras de Guido Rodríguez, que pidió un cambio en el juego del equipo para dar un paso al frente. "Cuando no tenemos la pelota te desgastas más, cuando la tienes corres menos, tenemos que tener más la pelota", señaló el mediocentro argentino, respaldado por el técnico: "Estoy de acuerdo con sus palabras porque tiene razón".