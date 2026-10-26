Juan Roig, presidente de Mercadona, lanza el órdago: "Vuelvo a poner un millón de euros en la mesa"

El empresario y presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, valoró positivamente el resultado de la media Maratón de Valencia disputada este pasado domingo en la capital del Turia

Valencia se vistió ayer de gala para disfrutar de uno de los grandes eventos que pueden verse en la capital del Turia. La media Maratón de Valencia fue todo un éxito y en la entrega de premios a los ganadores finales estuvo el presidente de Mercadona y también de la Fundación Trinidad Alonso, Juan Roig. En primer lugar el presidente de los conocidos supermercados dejó claro que la organización del Medio Maratón de Valencia había sido todo un éxito: "Estoy muy satisfecho. Es un éxito de organización. Correcaminos lo hace fenomenal y demuestra que es una gran organización".

Juan Roig pone Medio millón de euros sobre la mesa para el récord del mundo de Maratón

Juan Roig fue cuestionado sobre la marca de Rodrigue Kwizera, que se convirtió en nuevo récord de España pero que por incumplir ciertas condiciones la cita de Valencia, no puede ser homologado como récord de Europa: "Es una pena que un récord de esta magnitud, que ha sido récord de España y también una marca de nivel europeo, no pueda homologarse como récord de Europa por no cumplir determinadas condiciones. Si no se cumplen todos los requisitos, no te lo pueden reconocer oficialmente, pero extraoficialmente se lo reconocemos. Para nosotros tiene el mismo valor".

Pero Juan Roig fue más allá cuando fue cuestionado por el diario AS sobre la idea de luchar porque el Maratón de Valencia sea la sede de un nuevo récord de Europa y lo hizo con una apuesta fuerte a nivel económico: "Yo llevo todos estos años persiguiéndolo. Este año he vuelto a poner el millón de euros sobre la mesa y, si no se consigue, ya no lo doy el año que viene". Bajó sus pretensiones a la hora de plantear un Maratón de Valencia que se dispute en dos días como ya hacen capitales del atletismo como Londres. "A los valencianos ya les damos bastante dolor de cabeza", declaró Juan Roig.

Juan Roig, orgulloso con la organización del Medio Maratón de Valencia

Por último, Juan Roig dejó claro el orgullo que siente con la organización del Medio Maratón de Valencia y apostó por albergar más corredores de los 29.000 que acogió la prueba este pasado domingo: "Que las cosas se hacen muy bien. Tenemos la suerte de contar con una organización como Correcaminos y con una ciudad que reúne unas cualidades que encantan a quienes vienen a correr. Valencia tiene uno de los mejores trazados de Europa, es una ciudad llana y, además, la organización es muy buena. Eso es lo que más valoran los atletas. A veces, desde fuera, parece que organizar una carrera así es fácil, pero no lo es. Siempre digo que no entiendo cómo nos hemos dejado a 30.000 personas fuera del Medio Maratón. Si caben 29.000, ¿por qué no van a caber 50.000? No entiendo por qué no se permite que participe más gente".