Benjamín Noval (18 años), comparado con Indurain, Contador y Valverde: "Me falta mucho camino por recorrer. Vamos a mantener la calma"

El asturiano, que da el salto a profesionales con Netcompany INEOS, ha sido señalado como la futura estrella del ciclismo español después de haber sido campeón del mundo junior tanto en la modalidad contrarreloj como en la prueba de fondo en ruta

Benjamín Noval, a sus 18 años, ha levantado muchas expectativas y se ha convertido en la gran esperanza del ciclismo español después de haberse proclamado doble campeón del mundo junior en este año 2026. El asturiano es considerado un talento único y eso desemboca a que sea comparado con antiguos ganadores como Miguel Indurain, Alberto Contador o Alejandro Valverde debido, principalmente, a que España está huérfana de estrellas en un deporte que tiene muchos seguidores en nuestro país. Modesto y con los pies en el suelo, el joven ciclista huye de comparaciones.

"Todos los nombres que has dicho no fueron campeones del mundo en esta categoría y después se convirtieron en grandes profesionales", ha reflexionado Benjamín Noval en una entrevista en ABC, advirtiendo que la evolución de cada deportista es algo que no se puede prever.

El asturiano ha asegurado que debe hacer su camino sin meterse ningún tipo de presión. "No me puedo comparar con los campeones españoles ni mucho menos. Me falta mucho camino por recorrer. Vamos a mantener la calma, seguir entrenando y disfrutando de la bici. Si después puedo conseguir tanto como ellos, sería un honor".

Benjamín Noval se define como ciclista

A pesar de su juventud, sólo tiene 18 años, Benjamín Noval va a dar el salto a profesionales, ya que ha fichado por el Netcompany INEOS Cycling Team de cara a la próxima temporada. El español se ha definido como un ciclista ambicioso. "Soy un corredor ambicioso al que le gusta ganar e ir a por las carreras. Aparte, creo que soy buen compañero y cuando tengo que ayudar a alguien, lo hago sin dudarlo".

A continuación también ha explicado que es un corredor que se adapta a todo tipo de terrenos. "Puedo pasar bien la montaña y en el llano con repechos se me puede dar bastante bien. Aun así, eso no se sabe hasta que estás en la máxima categoría. Para el año que viene y los siguientes ya lo sabremos".

Su salto al profesionalismo y su no negociación con Movistar

Benjamín Noval, por otro lado, ha desvelado por qué se decantó por fichar con Netcompany INEOS Cycling Team cuando contaba con otras ofertas. "Fueron los que me ayudaron desde el principio. Había otros equipos interesados, pero hay que mirar la oferta deportiva que te propone cada uno. Pienso que Ineos es uno de los mejores equipos para desarrollarme con tranquilidad y sin la presión de tener que disputar".

Por otro lado, Benjamín Noval ha negado todos los rumores que salieron sobre un posible fichaje por Movistar, el único equipo español de élite en el ciclismo mundial, explicando que nunca hubo siquiera una negociación. "En principio nunca hablé como tal con Movistar, así que no sé por qué no se dio. Ineos fue el primero en contactar conmigo desde el principio y después no tuve ninguna duda".

Sin duda, Benjamín Noval será un nombre a seguir la próxima temporada en la temporada ciclista ya que es un corredor llamado a estar en los primeros puestos más pronto que tarde.