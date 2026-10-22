Así queda la Europa League tras las hazañas de Celta y Real y el fracaso de Juventus o Milan: clasificación y resultados

La jornada 3 de la UEFA Europa League 2026-2027 deja resultados sorprendentes y un quinteto de líderes que han hecho pleno

Con la increíble remontada del Celta y la goleada de la Real Sociedad, los equipos españoles enderezaron su trayectoria en una Europa League que vivió la contundente paliza al Milan (3-0) en su visita a Vitality Stadium frente al Bournemouth.

Esta jornada 3 de la Europa League estuvo llena de sorpresas, pero consolidó un quinteto de líderes con paso perfecto tras sumar tres victorias consecutivas: Benfica, Bayer Leverkusen, Bournemouth, Ferencvaros y Olympiacos.

El Benfica asumió la primera posición por diferencia de goles al vencer 1-4 a domicilio al Nicosia chipriota en un festín ofensivo sellado tras el descanso. Le sigue la pista un Olympiacos con sabor español, que dejó Mendilibar, pero que dirige Imanol Alguacil y que venció por la mínima al Sparta con un gol decisivo del mexicano Armando González.

Por su parte, el Bayer Leverkusen cumplió los pronósticos al superar 0-2 al OFI Creta con un doblete de Jonas Hofmann, mientras que el Ferencvaros doblegó 4-1 al Torreense luso.

La gran revelación del torneo la está protagonizando el debutante Bournemouth, que pasó por encima del Milan con un incontestable 3-0 en un choque condicionado por la temprana expulsión del guardameta italiano Mike Maignan.

La sorpresa de la jornada la protagonizó la Juventus, que volvió a defraudar tras firmar un gris empate 2-2 en su estadio ante el Stade Rennes. Y gracias, porque salvó un punto gracias a un penalti transformado por Nick Woltemade. La jornada se completó con la caída del Lyon por 2-0 frente al Hoffenheim, el tropiezo del Crystal Palace con un 2-2 en Estambul ante el Besiktas y una nueva derrota del Olympique de Marsella por 1-0 en su visita al Sturm Graz.

Resultados de la Europa League - Fase Liga - Jornada 3

FC Ararat-Armenia 0-4 AZ Alkmaar

Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nimega

Ferencváros 4-1 Uniao Torreense

Juventus 2-2 Stade Rennes

Lech Poznań 1-1 Sunderland

OFI Creta 0-2 Bayer Leverkusen

Royale Union Saint-Gilloise 4-0 Hapoel Be'er Sheva

Sturm Graz 1-0 Olympique de Marsella

Omonia Nicosia 1-4 SL Benfica

AFC Bournemouth 3-0 AC Milan

Beşiktaş 2-2 Crystal Palace

Celtic FC 1-2 Celta de Vigo

Jagiellonia Białystok 0-3 RSC Anderlech

tLillestrøm SK 0-6 Real Sociedad

NK Celje 2-2 Red Bull Salzburgo

Olympiacos 1-0 Sparta de PragaT

SG Hoffenheim 3-0 Olympique Lyon

Viktoria Pilsen 1-2 Levski Sofia

Clasificación Europa league tras la jornada 3 de la Fase liga

1. SL Benfica - 9 puntos (10-2)

2. Bayer Leverkusen - 9 puntos (8-0)

3. AFC Bournemouth - 9 puntos (8-1)

4. Ferencváros - 9 puntos (9-3)

5. Olympiacos - 9 puntos (4-1)

6. Royale Union Saint-Gilloise - 7 puntos (8-1)

7. Juventus - 7 puntos (9-3)

8. Beşiktaş - 7 puntos (9-5)

9. Sunderland - 7 puntos (4-2)

10. AZ Alkmaar - 6 puntos (6-2)

11. AC Omonia Nicosia - 6 puntos (5-4)

12. Olympique de Lyon - 6 puntos (5-6)

13. Stade Rennes - 5 puntos (4-3)

14. Real Sociedad - 4 puntos (8-3)

15. Crystal Palace - 4 puntos (8-5)

16. Sparta de Praga - 4 puntos (5-3)

17. Levski Sofia - 4 puntos (3-3)

18. Dinamo Zagreb - 4 puntos (3-4)

19. Sturm Graz - 4 puntos (1-3)

20. NEC Nimega - 4 puntos (5-8)

21. Red Bull Salzburgo - 4 puntos (3-6)

22. RSC Anderlecht - 3 puntos (4-3)

23. TSG Hoffenheim - 3 puntos (5-5)

24. AC Milan - 3 puntos (4-5)

25. Real Club Celta de Vigo - 3 puntos (3-3)

26. OFI Creta - 3 puntos (3-4)

27. Jagiellonia Białystok - 3 puntos (4-6)

28. União Torreense - 3 puntos (4-7)

29. NK Celje - 1 punto (2-7)

30. Hapoel Be'er Sheva - 1 punto (1-6)

31. Lillestrøm SK - 1 punto (2-9)

32. Lech Poznań - 1 punto (1-9)

33. Viktoria Pilsen - 0 puntos (2-7)

34. Olympique de Marsella - 0 puntos (1-6)

35. Celtic FC - 0 puntos (2-7)

36. FC Ararat-Armenia - 0 puntos (2-11)