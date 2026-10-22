Así queda la Europa League tras las hazañas de Celta y Real y el fracaso de Juventus o Milan: clasificación y resultados
La jornada 3 de la UEFA Europa League 2026-2027 deja resultados sorprendentes y un quinteto de líderes que han hecho pleno
Con la increíble remontada del Celta y la goleada de la Real Sociedad, los equipos españoles enderezaron su trayectoria en una Europa League que vivió la contundente paliza al Milan (3-0) en su visita a Vitality Stadium frente al Bournemouth.
Esta jornada 3 de la Europa League estuvo llena de sorpresas, pero consolidó un quinteto de líderes con paso perfecto tras sumar tres victorias consecutivas: Benfica, Bayer Leverkusen, Bournemouth, Ferencvaros y Olympiacos.
El Benfica asumió la primera posición por diferencia de goles al vencer 1-4 a domicilio al Nicosia chipriota en un festín ofensivo sellado tras el descanso. Le sigue la pista un Olympiacos con sabor español, que dejó Mendilibar, pero que dirige Imanol Alguacil y que venció por la mínima al Sparta con un gol decisivo del mexicano Armando González.
Por su parte, el Bayer Leverkusen cumplió los pronósticos al superar 0-2 al OFI Creta con un doblete de Jonas Hofmann, mientras que el Ferencvaros doblegó 4-1 al Torreense luso.
La gran revelación del torneo la está protagonizando el debutante Bournemouth, que pasó por encima del Milan con un incontestable 3-0 en un choque condicionado por la temprana expulsión del guardameta italiano Mike Maignan.
La sorpresa de la jornada la protagonizó la Juventus, que volvió a defraudar tras firmar un gris empate 2-2 en su estadio ante el Stade Rennes. Y gracias, porque salvó un punto gracias a un penalti transformado por Nick Woltemade. La jornada se completó con la caída del Lyon por 2-0 frente al Hoffenheim, el tropiezo del Crystal Palace con un 2-2 en Estambul ante el Besiktas y una nueva derrota del Olympique de Marsella por 1-0 en su visita al Sturm Graz.
Resultados de la Europa League - Fase Liga - Jornada 3
FC Ararat-Armenia 0-4 AZ Alkmaar
Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nimega
Ferencváros 4-1 Uniao Torreense
Juventus 2-2 Stade Rennes
Lech Poznań 1-1 Sunderland
OFI Creta 0-2 Bayer Leverkusen
Royale Union Saint-Gilloise 4-0 Hapoel Be'er Sheva
Sturm Graz 1-0 Olympique de Marsella
Omonia Nicosia 1-4 SL Benfica
AFC Bournemouth 3-0 AC Milan
Beşiktaş 2-2 Crystal Palace
Celtic FC 1-2 Celta de Vigo
Jagiellonia Białystok 0-3 RSC Anderlech
tLillestrøm SK 0-6 Real Sociedad
NK Celje 2-2 Red Bull Salzburgo
Olympiacos 1-0 Sparta de PragaT
SG Hoffenheim 3-0 Olympique Lyon
Viktoria Pilsen 1-2 Levski Sofia
Clasificación Europa league tras la jornada 3 de la Fase liga
1. SL Benfica - 9 puntos (10-2)
2. Bayer Leverkusen - 9 puntos (8-0)
3. AFC Bournemouth - 9 puntos (8-1)
4. Ferencváros - 9 puntos (9-3)
5. Olympiacos - 9 puntos (4-1)
6. Royale Union Saint-Gilloise - 7 puntos (8-1)
7. Juventus - 7 puntos (9-3)
8. Beşiktaş - 7 puntos (9-5)
9. Sunderland - 7 puntos (4-2)
10. AZ Alkmaar - 6 puntos (6-2)
11. AC Omonia Nicosia - 6 puntos (5-4)
12. Olympique de Lyon - 6 puntos (5-6)
13. Stade Rennes - 5 puntos (4-3)
14. Real Sociedad - 4 puntos (8-3)
15. Crystal Palace - 4 puntos (8-5)
16. Sparta de Praga - 4 puntos (5-3)
17. Levski Sofia - 4 puntos (3-3)
18. Dinamo Zagreb - 4 puntos (3-4)
19. Sturm Graz - 4 puntos (1-3)
20. NEC Nimega - 4 puntos (5-8)
21. Red Bull Salzburgo - 4 puntos (3-6)
22. RSC Anderlecht - 3 puntos (4-3)
23. TSG Hoffenheim - 3 puntos (5-5)
24. AC Milan - 3 puntos (4-5)
25. Real Club Celta de Vigo - 3 puntos (3-3)
26. OFI Creta - 3 puntos (3-4)
27. Jagiellonia Białystok - 3 puntos (4-6)
28. União Torreense - 3 puntos (4-7)
29. NK Celje - 1 punto (2-7)
30. Hapoel Be'er Sheva - 1 punto (1-6)
31. Lillestrøm SK - 1 punto (2-9)
32. Lech Poznań - 1 punto (1-9)
33. Viktoria Pilsen - 0 puntos (2-7)
34. Olympique de Marsella - 0 puntos (1-6)
35. Celtic FC - 0 puntos (2-7)
36. FC Ararat-Armenia - 0 puntos (2-11)