Celtic 1-2 Celta: El Celta remonta al Celtic y estrena su casillero en Europa

El Celta de Vigo estrenó su casillero europeo con una remontada de mérito ante el Celtic de Glasgow (1-2). Mika Baur adelantó a los escoceses, pero Javi Rodríguez cambió el partido con dos golazos en apenas tres minutos para dar a los de Claudio Giráldez tres puntos de oro

El Celta de Vigo logró una victoria de enorme valor ante el Celtic de Glasgow (1-2) en un partido que se le puso cuesta arriba al comienzo de la segunda mitad, pero que terminó resolviendo con una reacción fulminante. Dos goles de Javi Rodríguez en apenas tres minutos dieron la vuelta al marcador y permitieron al conjunto de Claudio Giráldez sumar sus tres primeros puntos en la competición europea.

El encuentro comenzó con mucho respeto entre ambos equipos, conscientes de la importancia de conseguir un buen resultado. El Celta trató de llevar la iniciativa a través de la posesión, mientras que el Celtic buscó hacer daño con transiciones rápidas y aprovechando la velocidad de sus jugadores de banda. Durante buena parte del primer tiempo, sin embargo, predominó la cautela y faltó precisión en los metros finales.

Baur golpea primero y obliga a reaccionar al Celta

La segunda mitad comenzó de la peor manera posible para el conjunto vigués. El Celta había salido con intención de dar un paso adelante, pero una pérdida de Cáceres cuando intentaba acelerar la circulación permitió al Celtic lanzar una contra peligrosa. Hassan encontró el espacio y puso un pase atrás que Mika Baur aprovechó para batir a Radu desde el centro del área en el minuto 47.

El gol dio alas al conjunto escocés, que encontró espacios y empezó a explotar con mayor frecuencia las bandas. Tierney y Hassan insistieron en sus incorporaciones, mientras que Nygren estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate a bocajarro que Radu consiguió desviar junto al palo en el minuto 56.

El Celta atravesó entonces sus minutos más complicados. Le costaba superar la primera línea de presión y conectar con sus centrocampistas, mientras el Celtic amenazaba especialmente con los balones colgados. Scales también estuvo cerca de marcar en una acción aérea que terminó estrellándose en el larguero, una advertencia para un equipo gallego que necesitaba recuperar el control cuanto antes. Los cambios aportaron movilidad y energía a un Celta que necesitaba dar un paso adelante para evitar que el partido se le escapara.

Javi Rodríguez firma una remontada en tres minutos

La respuesta del Celta fue inmediata y tuvo un protagonista inesperado. En el minuto 68, Hugo Álvarez encontró espacio por la banda y puso un centro preciso que Javi Rodríguez convirtió en el empate con un potente remate de cabeza. El defensa se impuso en el área y conectó un testarazo inapelable ante el que Johnstone no pudo hacer nada.

El gol cambió por completo el ánimo del encuentro. El Celtic acusó el golpe y el conjunto vigués aprovechó el momento para lanzarse en busca de la remontada. Apenas tres minutos después, en el 71, Javi Rodríguez volvió a aparecer para firmar una acción espectacular. Tras una jugada en la que la defensa local no consiguió despejar el peligro, el balón le quedó al defensor en la frontal y este conectó un potente disparo que terminó en el fondo de la portería. En apenas tres minutos, el Celta había pasado de estar por detrás en el marcador a tener la victoria en sus manos. El doblete de Javi Rodríguez premió la capacidad de reacción de los de Giráldez, que supieron levantarse después de sufrir durante buena parte del segundo tiempo.

Los escoceses apretaron en los últimos minutos y obligaron a Radu a intervenir de nuevo en el minuto 82. El guardameta celeste respondió al remate de Donovan, que había recibido una dejada de cabeza tras otro centro de Tierney, y evitó que los locales restablecieran la igualdad. El tramo final estuvo marcado por la tensión y las interrupciones. El Celta intentó conservar la posesión para alejar el peligro, mientras el Celtic insistió con centros laterales y balones al área. Antañón estuvo cerca de sentenciar con un potente disparo que salió rozando el palo izquierdo, pero el marcador ya no se movió.Después de varios minutos de sufrimiento, el colegiado señaló el final y confirmó una victoria de enorme importancia para el conjunto gallego. El Celta se llevó los tres puntos de Glasgow tras una remontada que tuvo en Javi Rodríguez a su gran protagonista y que le permite estrenar su casillero europeo en uno de los escenarios más exigentes de la competición.

Ficha Técnica

Celtic: Sinisalo; Donovan, Murray, Scales, Tierney; McGregor, Baur, Nygren; Hassan, Osmand y Camilo Durán. Entrenador: Martin O'Neill.

Celta de Vigo: Radu; Javi Rueda, Sebastián Cáceres, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Burcio, Aleix Febas, Hugo Álvarez; Iago Aspas, Ferran Jutglà y Javi Rodríguez. Entrenador: Claudio Giráldez.

Cambios en el Celtic: Forrest por Osmand (58'); Høgh por Hassan (72'); Tounekti y Sørensen por Durán y Baur (80').

Cambios Celta: Ilaix Moriba y Williot Swedberg por Aspas y Burcio (63'); Pablo Durán por Jutglà (77'); Javi Galán y Antañón por Hugo Álvarez y Javi Rueda (85').

Árbitro: Georgi Kabakov.